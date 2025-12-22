محافظ كفر الشيخ يستعرض الموقف التنفيذي لمشروعات تحسين مصرف كتشنر.. صور

استعرض اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الاثنين، الموقف التنفيذي لمشروعات الصرف الصحي ضمن «مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر» بنطاق المحافظة، بهدف تحسين جودة المياه والارتقاء بالمستوى البيئي والصحي للمواطنين.

جاء ذلك بحضور محمد رأفت، معاون المحافظ، والمهندس أحمد الصراف، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفرالشيخ، والمحاسب محمد عزام، مدير مشروع مصرف كيتشنر بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وممثلي المكاتب الاستشارية، والاستشاري المشرف على تنفيذ المشروع.

في بداية الاجتماع، وجه اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، الشكر والتقدير للمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد جابر شحاتة، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، مؤكدًا أن المشروع يحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية والمعنيين، بإنجاز المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة.

وخلال الاجتماع، تم استعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات على أرض الواقع بنطاق التجمع القروي بالناصرية وكفر الجرايدة بمركز بيلا، بما في ذلك إجراءات الطرح للتجمع القروي بكفر الجرايدة في كل من قرى سريوة الكبرى، والشطوط والوداد، وعزب العايقة، وأبو عساكر، وروس الفرخ، ومتابعة نسب التنفيذ ومعدلات الإنجاز وفق الجداول الزمنية المحددة.

ويعد مصرف كيتشنر أكبر مصرف صحي في مصر، ويرجع إنشاؤه إلى عام 1899، ويبلغ طوله نحو 69 كيلومترًا، ويبدأ من محافظة الغربية مرورًا بمحافظة الدقهلية، وينتهي بمحافظة كفرالشيخ حتى المصب النهائي.

أكد محافظ كفرالشيخ متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المياه والصرف الصحي بالمحافظة لضمان تحسين جودة المياه والارتقاء بالصحة العامة للمواطنين، مشيرًا إلى أن مشروعات مصرف كيتشنر تمثل خطوة هامة في هذا الاتجاه وتسهم بشكل مباشر في الحفاظ على البيئة والموارد المائية.

أوضح محافظ كفرالشيخ أن الهدف من هذه المشروعات هو تنفيذ حلول مستدامة وفق الجداول الزمنية المحددة، بالتعاون مع الشركاء من الجهات التمويلية والاستشارية، لضمان تحقيق أفضل النتائج لأهالينا بنطاق مصرف كيتشنر.

وتأتي هذه المشروعات في إطار سعي الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة في الريف المصري والحفاظ على الموارد المائية، حيث قامت مصر بتوقيع عدد من الاتفاقيات مع بنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، والاتحاد الأوروبي (EU)، لتمويل تنفيذ مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر بمحافظات الغربية والدقهلية وكفرالشيخ.