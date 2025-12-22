قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحرك حكومي رسمي لجعل الإسكندرية أول مدينة ذكية في مصر
مستشار إسرائيلي: شخص واحد في مكتب نتنياهو قادر على كشف كل شيء
خلي بالك عشان ميترفعش .. تحذير عاجل من الكهرباء لأصحاب العدادات القديمة
محافظة القدس: 456 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال
إصابة شخصين إثر إندلاع حريق في مصنع للبصل ببني سويف
الصغرى 5 .. توجيه عاجل من الأرصاد للجميع
أخبار التوك شو.. ارتفاع صادرات الملابس الجاهزة 21% منذ بداية 2025.. ومفاجأة فى أسعار الذهب
منظمة أطباء بلا حدود تحذر من وحشية الإجراءات الإسرائيلية في ​​غزة
رئيس الوزراء يتابع جهود جذب المزيد من الاستثمارات للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي
أبو جبل يوجه رسالة لمنتخب مصر قبل مواجهة زيمبابوي.. ماذا قال؟
أمي مقهورة بسببي .. عمرو زكي يهاجم أبوتريكة وميدو والزمالك | إيه الحكاية؟
"إسراء" عروس الجنة ضحية لقمة العيش.. خرجت للعمل من أجل 150 جنيها وعادت جثة لأسرتها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

كفر الشيخ.. استمرار تسليم نماذج «8» للتصالح في مخالفات البناء ببيلا

رئيسة مركز ومدينة بيلا
رئيسة مركز ومدينة بيلا
محمود زيدان

تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، اليوم الإثنين، جهودها المكثفة في ملف التصالح على مخالفات البناء، من خلال تسليم نماذج رقم «8» للمواطنين المستوفين للاشتراطات داخل ديوان عام الوحدة المحلية، في خطوة حاسمة لتقنين الأوضاع العمرانية وتحقيق الاستقرار للمواطنين.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وطبقًا لتعليمات اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، بضرورة الإسراع في إنهاء هذا الملف الحيوي لما له من تأثير مباشر على الأمن العمراني والاجتماعي.

وأكدت الدكتورة آمال بركات، رئيس مركز ومدينة بيلا، أن فرق العمل بالمركز التكنولوجي تعمل بنظام مكثف وعلى مدار الساعة لإنجاز ملفات التصالح بدقة وسرعة، مشيرة إلى أن مركز بيلا حقق معدلات متقدمة في تحديث منظومة الخدمات الحكومية وتيسير إجراءات التصالح وفق الضوابط القانونية.

وأوضحت أن التعامل مع ملف مخالفات البناء يتم وفق رؤية متكاملة تستهدف إنهاء الظاهرة بشكل جذري، مع تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق المواطنين وتطبيق القانون، لافتة إلى الالتزام الكامل بتطبيق جميع التسهيلات الرسمية المعتمدة دون تحميل المواطنين أية أعباء إضافية.

ودعت رئيس مركز ومدينة بيلا، المواطنين الذين لم يستكملوا ملفات التصالح أو لم يتقدموا بعد، إلى سرعة التوجه إلى المركز التكنولوجي والاستفادة من التيسيرات الحالية، بما يضمن تقنين أوضاعهم بصورة نهائية ويجنبهم أية مشكلات قانونية مستقبلية.

بيلا كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ أخبار وتقارير أخبار كفر الشيخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

باق 9 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

هدير عبد الرازق

للمرة الثانية.. تغيب البلوجر هدير عبدالرازق عن محاكمتها .. وتغريم مأمور السجن

عداد الكهرباء

بعد تغليظ العقوبة.. احذر إضاءة هذه اللمبة بالعداد تعرضك لمحضر سرقة

صورة أرشيفية

القصة الكاملة لذئبي الإسكندرية بعدما اختطفا طالبة وخطيبها وهتكا عرضها

فيروس

مالوش علاج.. تحذير صحي من انتشار فيروس شديد العدوى

دونالد ترامب

من بينهم مصر.. إدارة ترامب تستدعي نحو 30 دبلوماسيا في الخارج

سرقة الكهرباء

بعد تغليظ العقوبة.. شروط صحة محضر سرقة الكهرباء

الزمالك

إدارة الزمالك تقرر رحيل لاعب الفريق

ترشيحاتنا

أذكار المساء الصحيحة

أذكار المساء الصحيحة.. كلمات تحفظك من أي مكروه وتملأ النفس بالسكينة

وزارة الأوقاف

الأوقاف تطلق خطة موسعة لتوزيع 30 طنا من لحوم الأضاحي دعمًا للأسر الأولى بالرعاية

«أخلاق البيع».. حملة توعوية جديدة لمركز الأزهر

«أخلاق البيع».. حملة توعوية جديدة لمركز الأزهر للفتوى لضبط الأسواق وتعزيز القيم

بالصور

طريقة عمل فطيرة بطاطس بالبيض

فطيرة بطاطس بالبيض
فطيرة بطاطس بالبيض
فطيرة بطاطس بالبيض

إزالة 5 آلاف متر تعديات بناء على الأراضي الزراعية بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

وحدة السكان بالشرقية تنظم 74 ندوة لتعزيز توعية المواطنين

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يفتتح وحدات قسطرة القلب والعناية والأورام بمستشفى فاقوس المركزي بتكلفة 31 مليون جنيه

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

صحي لقى والده بيدعيله

"يا بختك بأبوك يا محمد".. صحي لقى والده بيدعيله بعد صلاة الفجر بالخير كله

مذيعة صدى البلد إسراء عبدالمطلب

6600 جنيه للجرام.. تحركات أسعار الذهب والدولار اليوم

مذيعة صدى البلد إسراء عبدالمطلب

الصغرى 5 .. توجيه عاجل من الأرصاد للجميع

روتين قبل النوم لهيفاء وهبي

روتين قبل النوم لهيفاء وهبي.. فيديو يتصدر التريند ما حقيقته؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تعزيز العلاقات

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بلد الأبطال

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دار الإفتاءِ المصرية.. حين تستعاد الفتوى بوصفها وعيا بالمآل ومسئولية عن الإنسان

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: فوضى إشغالات الشوارع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انتحار لغوي!

المزيد