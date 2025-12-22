كفر الشيخ.. استمرار تسليم نماذج «8» للتصالح في مخالفات البناء ببيلا

تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، اليوم الإثنين، جهودها المكثفة في ملف التصالح على مخالفات البناء، من خلال تسليم نماذج رقم «8» للمواطنين المستوفين للاشتراطات داخل ديوان عام الوحدة المحلية، في خطوة حاسمة لتقنين الأوضاع العمرانية وتحقيق الاستقرار للمواطنين.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وطبقًا لتعليمات اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، بضرورة الإسراع في إنهاء هذا الملف الحيوي لما له من تأثير مباشر على الأمن العمراني والاجتماعي.

وأكدت الدكتورة آمال بركات، رئيس مركز ومدينة بيلا، أن فرق العمل بالمركز التكنولوجي تعمل بنظام مكثف وعلى مدار الساعة لإنجاز ملفات التصالح بدقة وسرعة، مشيرة إلى أن مركز بيلا حقق معدلات متقدمة في تحديث منظومة الخدمات الحكومية وتيسير إجراءات التصالح وفق الضوابط القانونية.

وأوضحت أن التعامل مع ملف مخالفات البناء يتم وفق رؤية متكاملة تستهدف إنهاء الظاهرة بشكل جذري، مع تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق المواطنين وتطبيق القانون، لافتة إلى الالتزام الكامل بتطبيق جميع التسهيلات الرسمية المعتمدة دون تحميل المواطنين أية أعباء إضافية.

ودعت رئيس مركز ومدينة بيلا، المواطنين الذين لم يستكملوا ملفات التصالح أو لم يتقدموا بعد، إلى سرعة التوجه إلى المركز التكنولوجي والاستفادة من التيسيرات الحالية، بما يضمن تقنين أوضاعهم بصورة نهائية ويجنبهم أية مشكلات قانونية مستقبلية.