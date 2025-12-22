قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التواصل المباشر.. نائب محافظ كفر الشيخ يبحث طلبات وشكاوى المواطنين| صور

نائب محافظ كفر الشيخ
نائب محافظ كفر الشيخ
محمود زيدان

عقد الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، اليوم الاثنين، لقاءً مع عدد من الأهالي للاستماع إلى شكاواهم، والعمل على وضع حلول عاجلة لها، بحضور الأجهزة والجهات المعنية.

جاء هذا تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، بفتح جميع قنوات التواصل مع المواطنين.

وخلال اللقاء، ناقش المواطنون مشكلات عدة تتعلق بالصرف الصحي، الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة في بعض القرى، حيث تم دراسة كل شكوى مع المختصين لتحديد الموقف الحالي ووضع حلول عاجلة تناسب كل حالة.

أكد محافظ كفر الشيخ، أن الاستماع إلى المواطنين والعمل على حل مشكلاتهم من أرض الواقع يأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة، مضيفاً أن تحسين الخدمات والمرافق يمثل التزاماً أساسياً تجاه الأهالي.

 وأشار إلى تخصيص الخط الساخن للأزمات والطوارئ (114)، بجانب الرقم (0473220792)، لتلقي شكاوى واستغاثات المواطنين والتعامل الفوري معها بما يضمن الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

