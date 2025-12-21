الصور هتصدمك.. استخراج 34 مسمارا من معدة مريضة بمستشفى كفر الشيخ العام

أنقذ فريق طبي متخصص في وحدة المناظير المتقدمة بمستشفى كفر الشيخ العام، مريضة، من حالة حرجة للغاية، وذلك تحت إشراف الدكتور حسين عبد الرازق مدير المستشفى.

وتمكن الفريق الطبي من استخراج أجسام غريبة عبارة عن 34 مسماراً حديدياً من معدة مريضة؛ باستخدام “منظار الجهاز الهضمي العلوي”، دون اللجوء إلى أي تدخل جراحي تقليدي.

وضم الفريق الطبي كلاً من: الدكتور مازن درويش رئيس وحدة المناظير وأمراض الجهاز الهضمي، الدكتور محمد الغول استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير، الدكتور أحمد عتمان أخصائي أمراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير، الدكتور مدحت البيلي أخصائي الجهاز الهضمي والكبد والمناظير".

كما ضم طاقم التخدير الدكتور إبراهيم عبد المنعم استشاري التخدير، الدكتور أحمد مخيمر أخصائي التخدير.