جامعة كفر الشيخ تطلق مسابقة كبرى لحفظ القرآن الكريم والأحاديث النبوية

نظَّمت إدارة النشاط الثقافي والفني بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة كفر الشيخ، مسابقة حفظ القرآن الكريم كاملًا ونصفه، إلى جانب مسابقة حفظ الأحاديث النبوية الشريفة (الأربعون حديثًا النووية)، بمشاركة طلاب من مختلف كليات الجامعة.

أكد الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم، القائم بعمل رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بالأنشطة الطلابية ذات البُعد الديني والثقافي، مشيرًا إلى أن هذه المسابقات تُسهم في تنمية الوعي الديني المعتدل لدى الطلاب، وتعزز من منظومة القيم والأخلاق، إلى جانب دورها في صقل شخصية الطالب الجامعي وبناء جيل واعٍ قادر على مواجهة التحديات الفكرية.

وأشار رئيس جامعة كفر الشيخ، الى أن مشاركة طلاب كليات الجامعة المختلفة تعكس نجاح الجامعة في الوصول الى جميع أبنائها، وخلق بيئة جامعية إيجابية تشجع على التنافس الشريف والتميز.

وأضاف الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم، أن التنظيم الجيد للمسابقة وتنوع مستويات المشاركة يعكسان حجم الجهد المبذول من فرق العمل بإدارة النشاط الثقافي والفني بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة، مؤكدًا أن الجامعة حريصة على اكتشاف المواهب الطلابية ودعمها وتكريم المتفوقين تقديرًا لجهودهم.

ومن جانبه، أوضح الدكتور رشدي العدوي، عميد كلية الزراعة ومنسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، أن تنظيم مثل هذه المسابقات يأتي ضمن خطة الجامعة الشاملة لدعم الأنشطة الطلابية المتنوعة، مؤكدًا أن الأنشطة الدينية تُعد ركيزة أساسية في بناء الإنسان، وتسهم في غرس مبادئ التسامح والانضباط والاعتدال، معربًا عن سعادته بالمستوى المتميز للمشاركين والتفاعل الإيجابي من طلاب مختلف الكليات.

وشهدت المسابقات إقبالًا ملحوظًا من الطلاب، في أجواء تنافسية اتسمت بالروح الإيمانية والالتزام، بما يعكس وعي الشباب الجامعي وحرصه على التزود بالقيم الدينية الصحيحة التي تسهم في بناء الشخصية المتوازنة.

وقامت لجنة تحكيم متخصصة بتقييم المشاركين، ضمّت كلًا من الدكتور محمد طه علام وكيل كلية الآداب لشئون خدمة البيئة وتنمية المجتمع، والدكتور إيهاب سعد شفطر، أستاذ بقسم اللغة العربية بكلية الآداب.

وأشادت اللجنة بالمستوى المتميز للطلاب ودقة الحفظ وحسن الأداء.