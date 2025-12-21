قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وفاء عامر تهدي تكريمها للجمهور في احتفالية مفيد فوزي وآمال العمدة (فيديو)
عبد العاطي: لا خلافات لمصر مع دول حوض النيل سوى واحدة.. ومنفتحون على التعاون وتعديل الاتفاق الإطاري
بعد مصرع طفلة بسوهاج.. كيف تتسبب الإندومي في وفاة الأطفال؟
تقارير إعلامية: الناتو يطالب ترامب بالضغط على بوتين لإبرام اتفاق سلام
طريقك أمان .. الداخلية تحيل 132 ألفا و409 مخالفات مرورية للنيابة
الولايات المتحدة تصادر سفينة قبالة سواحل فنزويلا
رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات تطوير قطاع الغزل والنسيج
استغفار لمن أثقلته ذنوب ترك الصلاة.. ردده بهذه الصيغة بإخلاص
المؤتمر: لقاء الرئيس السيسي ورئيس حكومة إقليم كردستان يعكس ثقل مصر الإقليمي
مران الأهلي .. الفريق يبدأ الاستعداد لمباراة غزل المحلة
رياح شديدة وأمطار غزيرة .. تعرف على موعد نوة عيد الميلاد بالإسكندرية
الشرقية .. حبس 27 شخصا من أنصار مرشح بمجلس النواب في ديرب نجم
محافظات

محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال الرصف بطريق "دسوق الحر- نشرت".. صور

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ
محمود زيدان

تفقد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، أعمال الرصف بطريق (كفرالشيخ-دسوق الحر-نشرت)، بطول 3.2 كم وعرض 6.5 متر، بدءًا من مفارق قرية الحصة بمركز قلين وحتى نهاية طريق كفرالشيخ/دسوق المزدوج الجديد، ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026.

 جاء ذلك بحضور أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والمهندس عبدالوهاب الفقي، مدير عام مديرية الطرق والنقل، والمهندس محمد الشيخ مدير مشروع الرصف، وعدد من القيادات التنفيذية.

وأشار محافظ كفرالشيخ إلى أهمية رصف الطريق، كونه أحد روافد طريق كفرالشيخ/دسوق المزدوج الجديد، ويعمل على ربط مركز قلين بعدة مراكز، بما يسهم في تسهيل حركة المواطنين وتحقيق التواصل بين المراكز والقرى.

وأكد محافظ كفرالشيخ أن المحافظة تشهد طفرة كبيرة في مشروعات البنية التحتية، خاصة في قطاع الطرق، باعتباره ركيزة أساسية لدعم جهود التنمية المستدامة، تنفيذًا لتوجيهات  الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وشدد محافظ كفر الشيخ على متابعة المشروعات على أرض الواقع بشكل دوري من خلال تقارير فنية أسبوعية والمتابعة الميدانية المستمرة، مع الالتزام بالمواعيد المحددة، واستخدام مواد عالية الجودة وفق المواصفات الفنية المعتمدة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتسهيل الحركة المرورية خلال فترة التنفيذ.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة مستمرة في رفع كفاءة شبكة الطرق وتطويرها بجميع المراكز والقرى، ضمن خطة متكاملة للتطوير تشمل مختلف القطاعات الخدمية، بما يضمن تحسين مستوى الخدمات وجودة حياة المواطنين.

كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ أخبار كفر الشيخ رصف الطرق

