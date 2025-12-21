محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال الرصف بطريق "دسوق الحر- نشرت".. صور

تفقد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، أعمال الرصف بطريق (كفرالشيخ-دسوق الحر-نشرت)، بطول 3.2 كم وعرض 6.5 متر، بدءًا من مفارق قرية الحصة بمركز قلين وحتى نهاية طريق كفرالشيخ/دسوق المزدوج الجديد، ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026.

جاء ذلك بحضور أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والمهندس عبدالوهاب الفقي، مدير عام مديرية الطرق والنقل، والمهندس محمد الشيخ مدير مشروع الرصف، وعدد من القيادات التنفيذية.

وأشار محافظ كفرالشيخ إلى أهمية رصف الطريق، كونه أحد روافد طريق كفرالشيخ/دسوق المزدوج الجديد، ويعمل على ربط مركز قلين بعدة مراكز، بما يسهم في تسهيل حركة المواطنين وتحقيق التواصل بين المراكز والقرى.

وأكد محافظ كفرالشيخ أن المحافظة تشهد طفرة كبيرة في مشروعات البنية التحتية، خاصة في قطاع الطرق، باعتباره ركيزة أساسية لدعم جهود التنمية المستدامة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وشدد محافظ كفر الشيخ على متابعة المشروعات على أرض الواقع بشكل دوري من خلال تقارير فنية أسبوعية والمتابعة الميدانية المستمرة، مع الالتزام بالمواعيد المحددة، واستخدام مواد عالية الجودة وفق المواصفات الفنية المعتمدة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتسهيل الحركة المرورية خلال فترة التنفيذ.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة مستمرة في رفع كفاءة شبكة الطرق وتطويرها بجميع المراكز والقرى، ضمن خطة متكاملة للتطوير تشمل مختلف القطاعات الخدمية، بما يضمن تحسين مستوى الخدمات وجودة حياة المواطنين.