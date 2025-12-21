تحذير جوي عاجل من الأرصاد مع اقتراب درجات الحرارة من الصفر

مع تزايد الإحساس بالبرد خلال الأيام الأخيرة، ارتفعت معدلات البحث حول موعد البداية الحقيقية لفصل الشتاء 21 ديسمبر، بعد ما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن اقتراب درجات الحرارة الى الصفر.

حالة الطقس اليوم

شهدت محافظات الجمهورية كافة، انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة المتوقعة، وتحديدًا في الساعات المتأخرة من الليل والساعات الأولى من الصباح، والتي كادت أن تقترب من صفر درجة مئوية في بعض الأحيان، ما جعل الهيئة العامة للأرصاد الجوية تناشد المواطنين بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة في تلك الأوقات، إذ يسود طقس بارد في الصباح الباكر وبارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الأحد وأيام التالية، طقس بارد في الصباح الباكر، مع اعتدال درجات الحرارة خلال النهار، وبارد ليلاً في معظم المناطق، حيث تتراوح درجات الحرارة الصغرى على المدن الجديدة بالقاهرة من «8 الى 9» درجات، وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء من «5 الى 6» درجات.

الظواهر الجوية المتوقعة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بـ الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ هناك ظاهرة جوية تتسبب في زيادة الإحساس ببرودة الطقس عن درجات الحرارة المسجلة، إذ يساعد الهواء الهابط من طبقات الجو العليا على سطح الأرض على نشاط الرياح، ويتسبب نشاط الرياح في زيادة الشعور بالبرودة القارسة، يصاحبها اضطراب في الملاحة البحرية على بعض المناطق من سواحل البحر المتوسط والبحر الأحمر وخليج السويس؛ ليتراوح ارتفاع الأمواج بين 2 و3 أمتار.

ومن المتوقع أن يسجل الطقس ابتداءً من الساعة 9:3 صباحًا، ضبابًا مائيًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، والقاهرة الكبرى، وشمال الصعيد، ووسط سيناء، وقد تكون كثافة الضباب عالية أحيانًا على بعض الطرق.

توقعت الأرصاد الجوية، فرص هطول أمطار خفيفة على مناطق السواحل الشمالية الغربية مرسى علم، وشلاتين، وحلايب، كما تظهر سحب منخفضة على المناطق من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى، ومدن القناة، ووسط سيناء، وقد تؤدي هذه السحب إلى سقوط أمطار خفيفة دون تأثير ملحوظ على باقي المناطق.

برد قارس والحرارة تقترب من الصفر في تلك المناطق

هناك بعض المناطق تنخفض بها درجات الحرارة الصغرى بشكل كبير تكاد تقترب من الصفر، إذ تسجل الصغرى في سانت كاترين 1 درجة مئوية، لتكون تلك المدينة في مقدمة الأماكن الأكثر تأثرا بالبرودة، وتأتي بعدها في المرتبة الثانية مدينة نخل، والتي تسجل الصغرى بها 4 درجات مئوية، وتأتي بعدها عدة محافظات أخرى تسجل الصغرى بها 10 درجات مئوية، وتتمثل في سيوة وبني سويف والمنيا وأسيوط وقنا.

وعن إمكانية تساقط حبات البرد وتكون الثلوج، أوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد، أنه حتى الآن لن نشهد فرص لتساقط حبات البرد أو تكون الثلوج، ولكن من المتوقع أن نشهد تلك الظاهرة في الفترة المقبلة بحلول شهر يناير وفبراير.

درجات الحرارة على مدن ومحافظات الجمهورية

القاهرة الكبرى

ـ درجات الحرارة في القاهرة الصغرى 11 والعظمى 22.

ـ درجات الحرارة في العاصمة الإدارية الحد الأدنى 8 والحد الأقصى 21.

ـ درجات الحرارة في 6 أكتوبر الدنيا 8 والعظمى 22.

ـ درجات الحرارة في بنها الصغرى 10 والعظمى 22.

الوجه البحري والدلتا

ـ درجات الحرارة في دمنهور الصغرى 11 والعظمى 21.

ـ درجات الحرارة في وادي النطرون الصغرى 10 والعظمى 21.

ـ درجات الحرارة في كفر الشيخ: الصغرى 10 والعظمى 21.

ـ درجات الحرارة في المنصورة الصغرى 10 والعظمى 22.

ـ درجات الحرارة في الزقازيق الصغرى 11 والعظمى 22.

ـ درجات الحرارة في شبين الكوم الصغرى 10 والعظمى 21.

ـ درجات الحرارة في طنطا: الصغرى 10 والعظمى 20.

مدن السواحل الشمالية

ـ درجات الحرارة في دمياط الصغرى 13 والعظمى 22.

ـ درجات الحرارة في بورسعيد الصغرى 14 والعظمى 23.

ـ درجات الحرارة في الإسكندرية: الصغرى 11 والعظمى 22.

ـ درجات الحرارة في العلمين الدنيا 10 والعظمى 21.

ـ درجات الحرارة في مطروح الصغرى 11 والعظمى 20.

ـ درجات الحرارة في السلوم الصغرى 10 والعظمى 19.

ـ درجات الحرارة في سيوة: الصغرى 8 والعظمى 19.

مدن القناة وشمال سيناء

ـ درجات الحرارة في الإسماعيلية الدنيا 11 والعظمى 24.

ـ درجات الحرارة في السويس الصغرى 11 والعظمى 22.

ـ درجات الحرارة بالعريش الصغرى 9 والعظمى 22.

ـ درجات الحرارة في رفح الصغرى 8 والعظمى 22.

جنوب سيناء

ـ درجات الحرارة في رأس سدر الدنيا 11 والعظمى 23.

ـ درجة الحرارة الصغرى في نخل 4 والعظمى 23.

ـ درجات الحرارة في سانت كاترين الصغرى 1 والعظمى 16.

ـ درجات الحرارة في المرحلة الدنيا 14 والحد الأقصى 21.

ـ درجات الحرارة في طابا الصغرى 11 والعظمى 21.

ـ درجات الحرارة في شرم الشيخ: الدنيا 15 والحد الأقصى 24.

مدن البحر الأحمر

ـ درجات الحرارة في الغردقة الصغرى 14 والعظمى 24.

ـ درجات الحرارة في مرسى علم الصغرى 14 والعظمى 25.

ـ درجات الحرارة في الشلاتين الصغرى 17 والعظمى 26.

ـ درجات الحرارة في حلايب الصغرى 15 والعظمى 25.

ـ درجات الحرارة في أبو رماد الصغرى 14 والعظمى 25.

ـ درجات الحرارة في رأس حدربة الصغرى 15 والعظمى 24.

شمال الصعيد

ـ درجات الحرارة في الفيوم الدنيا 8 والعظمى 22.

ـ درجات الحرارة في بني سويف الصغرى 7 والعظمى 23.

ـ درجة الحرارة الصغرى بالمنيا 6 والعظمى 23.

جنوب الصعيد

ـ درجات الحرارة في أسيوط الصغرى 6 والعظمى 23.

ـ درجات الحرارة في سوهاج الصغرى 8 والعظمى 24.

ـ درجات الحرارة في قنا: الصغرى 10 والعظمى 25.

ـ درجات الحرارة في الأقصر الصغرى 11 والعظمى 24.

ـ درجات الحرارة في أسوان الصغرى 11 والعظمى 25.

ـ درجات الحرارة في الوادي الجديد الصغرى 12 والعظمى 23.

ـ درجات الحرارة في أبو سمبل الصغرى 12 والعظمى 25.