طقس مستقر نهارًا وبرودة ليلية.. حالة الجو اليوم وتحذيرات للمواطنين

تشهد الأحوال الجوية في مصر حالة من الاستقرار النسبي على أغلب أنحاء الجمهورية، تزامنًا مع امتداد مرتفعات الجو العليا التي تسهم في اعتدال الأجواء خلال ساعات النهار، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ليلًا.

حالة من الإستقرار فى الأحوال الجوية

وأكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي، لهيئة الأرصاد الجوية، أنه مازلنا نشهد حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية على أغلب محافظات الجوية، مشيرة إلى أن هناك إمتداد في مرتفعات الجو العليا والتي تساعد على حدوث حالة من الاستقرار في حالة الطقس.

وقالت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباح الخير يا مصر ”، عبر “القناة الأولى المصرية”، أن قيم درجات الحرارة اليوم حول المعدلات الطبيعية، مؤكدة أن درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى سجلت ما بين 21 و 22 درجة مئوية خلال فترة النهار، على العكس من فترة المساء ستعمل درجات الحرارة نحو 10 درجات.

وتابعت عضو المركز الإعلامي، لهيئة الأرصاد الجوية، أن محافظات الصعيد ستصل درجات الحرارة نحو ما بين 5 و 7 درجات خلال فترة المساء، لذا الأجواء ستكون ما بين باردة وشديدة البرودة.

سقوط أمطار اليوم السبت

وتوقع الخبراء تكون شبورة مائية صباحا قد تكون كثفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء وقد تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض المناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى الغرب على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية جنوبية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية شرقية.



بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 21 10

العاصمة الإدارية 20 08

6 أكتوبر 21 08

بنها 21 10

دمنهور 21 11

وادي النطرون 20 10

كفر الشيخ 20 10

المنصورة 21 10

الزقازيق 21 11

شبين الكوم 20 10

طنطا 19 10

دمياط 20 12

بورسعيد 20 12

الإسماعيلية 22 11

السويس 21 11

العريش 19 08

رفح 19 08

رأس سدر 21 11

نخل 18 04

كاترين 16 01

الطور 21 10

طابا 19 11

شرم الشيخ 23 14

الإسكندرية 21 11

العلمين 20 10

مطروح 21 10

السلوم 19 10

سيوة 19 08

رأس غارب 22 12

الغردقة 22 13

سفاجا 22 12

مرسى علم 23 13

شلاتين 25 16

حلايب 24 14

أبو رماد 25 13

رأس حدربة 23 14

الفيوم 22 10

بني سويف 22 08

المنيا 22 06

أسيوط 22 07

سوهاج 23 08

قنا 24 10

الأقصر 25 11

أسوان 25 11

الوادي الجديد 23 12

أبوسمبل 23 12



