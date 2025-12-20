قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أوروبا تتراجع.. 90 مليار يورو قرض لـ أوكرانيا دون المساس بالأموال الروسية
نشرة المرأة والمنوعات | أكلات بتزود الكحة وأخرى بتهديها فورًا.. علاج احتقان الأنف في البيت بدون أدوية
5 درجات بتلك المناطق.. الأرصاد تكشف مفاجآت هامة عن حالة الطقس
مفاجأة فى عيار 21.. أسعار الذهب فى مصر اليوم
الجو هيقلب.. مفاجأة غير متوقعة فى حالة الطقس خلال الساعات المقبلة
وفاة سمية الألفي.. ابنة محافظة الشرقية ومسيرة حافلة بالأعمال الفنية المميزة
وفاة سمية الألفى عن عمر يناهز 72 عاما
الدوري الإنجليزي.. أبرز مباريات اليوم السبت 20-12-2025 والقنوات الناقلة
عاودت الانخفاض.. تراجع سعر كرتونة البيض اليوم السبت بالبورصة والأسواق
البابا لاون يزور مكتبة مجلس الشيوخ الإيطالي ويطّلع على إنجيل نادر من القرن الـ15
أسعار الدولار اليوم السبت 20-12-2025 فى البنوك المصرية
توك شو

5 درجات بتلك المناطق.. الأرصاد تكشف مفاجآت هامة عن حالة الطقس

الأرصاد
الأرصاد
محمود محسن

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي، لهيئة الأرصاد الجوية، أنه مازلنا نشهد حالة من الاستقرار في الأحوال  الجوية على أغلب محافظات الجوية، مشيرة إلى أن هناك إمتداد في مرتفعات الجو العليا والتي تساعد على حدوث حالة من الاستقرار في حالة الطقس.

وقالت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباح الخير يا مصر ”، عبر “القناة الأولى المصرية”، أن قيم درجات الحرارة اليوم حول المعدلات الطبيعية، مؤكدة أن درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى سجلت ما بين 21 و 22 درجة مئوية خلال فترة النهار، على العكس من فترة المساء ستعمل درجات الحرارة نحو 10 درجات.

وتابعت عضو المركز الإعلامي، لهيئة الأرصاد الجوية، أن محافظات الصعيد ستصل درجات الحرارة نحو ما بين 5 و 7 درجات خلال فترة المساء، لذا الأجواء ستكون ما بين باردة وشديدة البرودة. 

