5 درجات بتلك المناطق.. الأرصاد تكشف مفاجآت هامة عن حالة الطقس

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي، لهيئة الأرصاد الجوية، أنه مازلنا نشهد حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية على أغلب محافظات الجوية، مشيرة إلى أن هناك إمتداد في مرتفعات الجو العليا والتي تساعد على حدوث حالة من الاستقرار في حالة الطقس.

وقالت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباح الخير يا مصر ”، عبر “القناة الأولى المصرية”، أن قيم درجات الحرارة اليوم حول المعدلات الطبيعية، مؤكدة أن درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى سجلت ما بين 21 و 22 درجة مئوية خلال فترة النهار، على العكس من فترة المساء ستعمل درجات الحرارة نحو 10 درجات.

وتابعت عضو المركز الإعلامي، لهيئة الأرصاد الجوية، أن محافظات الصعيد ستصل درجات الحرارة نحو ما بين 5 و 7 درجات خلال فترة المساء، لذا الأجواء ستكون ما بين باردة وشديدة البرودة.