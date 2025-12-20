قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شتاء 2025 يبدأ غدا.. خريطة درجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة اليوم

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة اليوم السبت الموافق 20 ديسمبر 2025، محذرة من استمرار الانخفاض في درجات الحرارة الملحوظ خلال ساعات الصباح الباكر وفترات الليل المتأخرة على أغلب أنحاء الجمهورية.

أوضحت الهيئة أنه يسود طقس شديد البرودة في الصباح الباكر، بينما يكون معتدل الحرارة نهاراً، ليعود ويصبح شديد البرودة ليلاً على كافة الأنحاء. وتتراوح درجات الحرارة الصغرى في القاهرة الكبرى والمدن الجديدة بين 8 إلى 9 درجات مئوية، في حين تنخفض بشكل أكبر في مناطق شمال الصعيد ووسط سيناء لتتراوح ما بين 5 إلى 7 درجات مئوية.

الظواهر الجوية المتوقعة

حذرت الأرصاد من تكون شبورة مائية قد تكون كثيفة أحياناً في الفترة من الساعة 3 حتى 9 صباحاً، وذلك على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، مدن القناة، وسط سيناء، وشمال الصعيد، مما قد يؤدي إلى انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية على بعض المناطق.

فرص ضعيفة لسقوط أمطار 

وتظهر سحب منخفضة على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، مع وجود فرص ضعيفة لسقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض تلك المناطق. كما أشارت التوقعات إلى فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

كما تشهد مناطق من السواحل الشمالية الغربية نشاطاً للرياح أحياناً، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق محددة تشمل السلوم، مطروح، وسيوة.

تفاصيل درجات الحرارة وفقاً لبيان الأرصاد الرسمي:

 من المتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى والوجه البحري درجة حرارة عظمى تبلغ 21 وصغرى 10 درجات مئوية. وفي السواحل الشمالية، تبلغ العظمى 20 والصغرى 11 درجة. 

أما في مناطق الصعيد، فتتراوح العظمى بين 22 درجة في الشمال و25 درجة في الجنوب، بينما تهبط الصغرى في شمال الصعيد لتصل إلى 7 درجات مئوية.

وتناشد الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين بضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة، متمنية السلامة للجميع.

