قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسوأ لقطة.. مشاهد أثارت الجدل في نهائي كأس العرب| ماذا حدث؟
خبير استراتيجي: زيارة البرهان للقاهرة نقطة تحول حاسمة في مسار الأزمة السودانية
إبراهيم فايق يتغنى بمدرب المغرب بعد كأس العرب.. ماذا قال؟
السعودية .. إلغاء الرحلات الجوية في مطار الملك خالد
لافروف: نتفق مع رؤية مصر بضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا
بلغت عنها بعد تهديدنا بالقـ تل.. أول تعليق من المحامي المهدد من والدة شيماء جمال
وزير الخارجية الروسي: التبادل التجاري مع مصر ارتفع 31%
القومي للمرأة: تعزيز الأمان للسيدات لحمايتهن من العنف الإلكتروني
صفحات أطباء قنا تتحول لسرادقات عزاء حزناً على شهيد العمل الإنساني
محمود فايز يرد على هجوم حلمي طولان عن أزمة كأس العرب| ماذا قال؟
عبر بوابة الوظائف.. فرص عمل بالهيئة العامة للخدمات الحكومية .. قدم الآن
الأمتار الأخيرة.. الجدول الزمني المبتقي في انتخابات مجلس النواب 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأرصاد تحذر: 5 ظواهر جوية تضرب البلاد اليوم.. وهذه المدينة تسجل "صفر"

حالة الطقس
حالة الطقس
أخبار البلد

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة اليوم الجمعة الموافق 19 ديسمبر 2025، وحذرت من انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة يسود كافة الأنحاء، خاصة خلال ساعات الصباح الباكر وفترات الليل.

حالة الطقس والظواهر الجوية

أوضحت الهيئة أن البلاد ستشهد طقساً شديد البرودة في الصباح الباكر، يتحول إلى معتدل الحرارة نهاراً، ليعود ويصبح شديد البرودة ليلاً على أغلب المناطق. 

كما حذرت النشرة الجوية من ظهور شبورة مائية قد تكون كثيفة أحياناً في الفترة من الساعة 3 وحتى 9 صباحاً، مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية الغربية، مدن القناة، وسط سيناء، وشمال الصعيد.

وتوقعت الأرصاد ظهور بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد وصولاً إلى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، مع احتمالية سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض هذه المناطق. 

وفيما يخص نشاط الرياح، فمن المتوقع أن تكون معتدلة على أغلب الأنحاء، بينما تنشط أحياناً على مناطق من جنوب الصعيد بسرعة تصل إلى 30 كم/ساعة.

درجات الحرارة المتوقعة

تتراوح درجات الحرارة الصغرى في القاهرة والمدن الجديدة بين 8 إلى 9 درجات مئوية، بينما تنخفض في شمال الصعيد ووسط سيناء لتتراوح بين 5 إلى 7 درجات.

وسجلت المحافظات والمدن المصرية التباينات التالية في درجات الحرارة (العظمى/الصغرى):

القاهرة والوجه البحري: 

تسجل القاهرة والمنصورة والزقازيق 21 درجة للعظمى و11 للصغرى، بينما تنخفض الصغرى في مدينة 6 أكتوبر والعاصمة الجديدة إلى 8 و9 درجات على التوالي.

السواحل الشمالية: 

تبلغ العظمى في الإسكندرية 21 والصغرى 11، بينما تسجل مطروح 18 للعظمى و10 للصغرى، وتصل درجة الحرارة في السلوم إلى 17 للعظمى و9 للصغرى.

جنوب سيناء: 

تسجل شرم الشيخ 23 للعظمى و14 للصغرى، بينما تنفرد مدينة سانت كاترين بأقل درجة حرارة صغرى في البلاد لتصل إلى صفر مئوية.

شمال وجنوب الصعيد: 

تسجل المنيا 22 للعظمى و6 للصغرى، وأسيوط 21 للعظمى و7 للصغرى، بينما ترتفع العظمى في أسوان وقنا لتصل إلى 24 درجة مئوية وصغرى تتراوح بين 9 و10 درجات.

حالة الملاحة البحرية

أشارت الهيئة إلى أن حالة البحر المتوسط ستكون خفيفة إلى معتدلة، بارتفاع أمواج يتراوح بين 0.5 إلى 1.25 متر. أما البحر الأحمر، فتكون حالته معتدلة بارتفاع أمواج يتراوح بين 1.5 إلى 2.25 متر.

ملامح فصل الشتاء 2025

بداية فصل الشتاء فلكياً في مصر يوم الأحد الموافق 21 ديسمبر 2025، ومن المتوقع أن يستمر لمدة ثلاثة أشهر تقريباً. ويتسم مناخ هذا الفصل بالانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة وتكون الشبورة المائية والضباب، مع احتمالية تأثر البلاد بمنخفضات جوية تؤدي لحالات من عدم الاستقرار الجوي وسقوط أمطار متفاوتة الشدة قد تكون رعدية أحيانا.

انخفاض ملحوظ درجات الحرارة الصباح الباكر وفترات الليل شديد البرودة شبورة مائية انخفاض الرؤية الأفقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

باقي 11يوم.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

والدة شيماء جمال

كنت بهددهم بس.. القبض على والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال بالطالبية

زفاف ابن حنان ترك

زفاف ابن حنان ترك على فتاة من خارج الوسط الفني.. صور

سلطنة عمان

أفضل مدن العالم للعيش في 2026.. دولة عربية تحقق مفاجأة وتقتحم المركز الرابع عالميا

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر وزيمبابوي في أمم إفريقيا.. وتردد القنوات الناقلة

الذهب

سعر أكبر عيار ذهب اليوم 19-12-2025

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم 19-12-2025

سعر الذهب

سعر أشهر عيار 21 اليوم 19-12-2025

ترشيحاتنا

انتخابات مجلس النواب

خريطة المرحلة الثانية كاملة بالأرقام.. مستقبل وطن في الصدارة.. والمستقلون يقتربون من ثلث المقاعد

اقتصاد

برلماني: الدولة تبذل جهودًا كبيرة في تشجيع الاستثمار وتطوير مناخ الأعمال

انتخابات مجلس النواب

قائمة النواب الخاسرين تتسع بعد جولة إعادة المرحلة الثانية بانتخابات النواب

فيديو

عفاف شعيب

في عيد ميلاد عفاف شعيب.. لماذا رفضت المشاركة في رأفت الهجان وسر مكالمة صفوت الشريف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

المزيد