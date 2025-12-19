الطقس اليوم.. انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة والأجواء باردة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس اليوم، الجمعة، يشهد انخفاضًا في درجات الحرارة خلال ساعات الصباح الباكر وفترات الليل على أغلب الأنحاء، مع طقس شديد البرودة ليلًا، ومعتدل الحرارة نهارًا.

الطقس اليوم الجمعة في مصر

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن درجات الحرارة الصغرى ستتراوح ما بين 8 و9 درجات مئوية على المدن الجديدة بالقاهرة، بينما تسجل ما بين 5 و7 درجات على شمال الصعيد ووسط سيناء.

كما حذرت هيئة الأرصاد، من تكون شبورة مائية كثيفة أحيانًا خلال الفترة من الساعة 3 إلى 9 صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة المؤدية من وإلى شمال البلاد والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، وقد تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.

أشارت توقعات هيئة الأرصاد حول الطقس اليوم، إلى ظهور سحب منخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، قد يصاحبها سقوط رذاذ خفيف غير مؤثر على بعض المناطق.

درجات الحرارة اليوم وحالة البحرين

وبالنسبة لحالة البحرين، يكون:

البحر المتوسط: خفيف إلى معتدل، وارتفاع الأمواج من 0.5 إلى 1.25 متر

البحر الأحمر: معتدل، وارتفاع الأمواج من 1.5 إلى 2.25 متر

وتسود خلال الطقس اليوم رياح معتدلة على أغلب المناطق، تنشط أحيانًا على جنوب الصعيد.

حول درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس اليوم، بمختلف الأنحاء، تكون كالتالي:

القاهرة الكبرى: العظمى 21 – الصغرى 11

الوجه البحري ومدن القناة: العظمى 20 – الصغرى 10

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 20 – الصغرى 10

السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 21 – الصغرى 11

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 23 – الصغرى 14

شمال الصعيد: العظمى 21 – الصغرى 7