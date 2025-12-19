وزير خارجية لنظيره التنزاني: مشروع سد جوليوس نيريري نموذج للتعاون والتنمية

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن وزير خارجية بدرعبد العاطي قال لنظيره التنزاني، أن مشروع سد جوليوس نيريري نموذج للتعاون بين شركاء حوض النيل ودولتي المصب في مشروعات السدود الكهرومائية، أننا حريصون على دعم التنمية في حوض النيل.





وأكد وزير خارجية مصر على أهمية التعاون والتكامل في نهر النيل لتحقيق المنفعة المشتركة والمصالح المتبادلة، والتمسك بروح التوافق بين دول حوض النيل الجنوبي ورفض الإجراءات الأحادية في حوض النيل الشرقي.

وأكد وزيرا خارجية مصر وتنزانيا، على أهمية مواصلة التنسيق بشأن ملف الإصلاح المؤسسي لأجهزة الاتحاد الأفريقي.

