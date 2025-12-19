كلمات ترفع الروح.. الاستغفار والعمل الصالح طريق القرب من الله| فيديو

كشف الدكتور السيد عرفة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عن أهمية الجمع بين الإيمان والعمل في حياة المسلم، مشيرًا إلى أن الاستغفار وذكر الله بشكل مستمر يمثلان روح العبادة الحقيقية ويقودان إلى الصفاء النفسي والروحي.

وأضاف السيد عرفة، خلال لقاء مع حياة مقطوف وسارة مجدي في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الاستغفار يوميًا، موضحًا أن هذا السلوك يُعد مثالًا للمسلمين في ربط الرجاء بالعمل الصالح، حيث أن الأعمال الصالحة والذكر المستمر لله تعالى تعكس القرب من الله وتساعد على تحقيق الطمأنينة النفسية.

وأوضح عرفة، أن الاستغفار ليس مجرد قول باللسان، بل يجب أن يُستشعر بالجوارح وأن يقترن بالعمل الصالح والطاعة، مؤكداً أن الرجاء في الله يدعم القلب ويحفز الإنسان على فعل الخير وتحقيق النتائج المرجوة في حياته، كما أن الصلاة والعبادات تعتبر وسيلة للتقرب إلى الله والتعبير عن الامتنان والخشوع.

وأشار إلى أن الشخص المؤمن الحق هو من يسعى دائمًا إلى الطاعة والعبادة بصدق، ويستشعر رحمة الله في كل لحظة من حياته، مستشهدًا بسيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، الذي كان يقوم الليل بالعبادة ويستمر في العمل الصالح خلال النهار، مضيفًا أن الرجاء في الله ليس للشدائد فقط، بل هو أسلوب حياة يومي يعزز العلاقة الروحية مع الله ويقوي القلب بالإيمان والعمل الصالح.

