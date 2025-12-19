مخرجة مسرحية تعاقب ابنها بحروق بجسده فأنهى حياته شنقا بالعمرانية

تخلص نجل مخرجة مسرحية، من حياته شنقا داخل شقة بمنطقة العمرانية بالجيزة، بعد قيام والدته بحرقه في جسده ووجهه بحجة تأديبه لسرقة أموال منها وتحويلها لجدته.

تلقى اللواء محمد مجدي أبو شميلة، مساعد الوزير لأمن الجيزة، إخطارا يفيد فيه تخلص طفل من حياته داخل شقة بمنطقة العمرانية.

انتقلت على الفور قوة أمنية إلى مسرح البلاغ، و تبين العثور على جثة طالب بالصف الثالث الإعدادى 15 سنة أنهى حياته شنقا بحبل في جنش حديدي بالسقف كما تبين آثار حروق على وجهه وجسده.

وبسؤال والدته “ش م”، مخرجة مسرح، 40 سنة، أفادت أن نجلها يمر بحالة نفسية سيئة وانقطع عن الدراسة بسبب رغبته في الإقامه مع جدته (والدتها) بمحافظة البحيرة، ورفضها لطلبه، وبسؤالها عن آثار الحروق أفادت أنها هي محدثة إصابته بسبب قيام نجلها المتوفى بالاستيلاء منها على مبالغ مالية وتحويلها لجدته وتم التحفظ عليها وعرضها على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.