اعتداء 4 أشخاص على 3 أطباء بمستشفى الهرم بسبب آشعة لمريض

تحقق النيابة العامة بالجيزة في اعتداء 4 متهمين على 3 أطباء داخل مستشفى الهرم، إثر مشاجرة نشبت بسبب خلاف على توقيع الكشف الطبي على أحدهم.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بوقوع مشاجرة داخل قسم الطوارئ بالمستشفى، وبالانتقال والفحص تبين تعرض 3 أطباء لإصابات عبارة عن كدمات وخدوش متفرقة بالجسم، نتيجة تعدي الطرف الآخر عليهم.

وكشفت التحريات أن المشاجرة وقعت بسبب تواجد أحد المتهمين لإجراء أشعة على قدمه، وحدوث مشادة كلامية بسبب تأخر العاملين بالمستشفى، تطورت إلى اعتداء بالأيدي وتعطيل العمل داخل قسم الطوارئ.

وتمكنت قوات المباحث من ضبط المتهمين الأربعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، فيما قررت النيابة استكمال التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة.