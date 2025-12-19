قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس وزراء لبنان: نتطلع لدعم التعاون مع مصر في مختلف المجالات والبناء
الصحة تحذر من استخدام المياه الساخنة في الشتاء
تنفيذ 18مشروعًا للمياه والصرف بـ273 قرية تخدم 3 ملايين مواطن في سوهاج
رذيلة أون لاين.. سقط 3 فتيات يمارسن الفحشاء في الإسكندرية | صور
بعد الاضطرابات الجوية.. مطارات دبي تعلن عودة الرحلات إلى طبيعتها
60 يوما على رمضان.. الإفتاء تستطلع هلال شهر رجب غدا
المشاط: توفير التصويت الإلكتروني لانتخابات مجلسي ناديي الجزيرة والمعادي
قطرات جديدة لتخفيف الأعراض.. طول النظر الشيخوخي حالة طبية تصيب الملايين
عودة الطيران الأوروبي إلى بغداد بعد انقطاع 35 عامًا
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من رحاب الجامع الأزهر
الديمقراطيون ينشرون صورًا جديدة من ممتلكات إبستين قبيل "مهلة الشفافية"
نواف: نثمن الدعم المصري للبنان لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وإنهاء الاحتلال
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أخبار البلد

الصحة تحذر من استخدام المياه الساخنة في الشتاء

عبدالصمد ماهر

فصل الشتاء ، من الفصول التي تشهد إنخفاض كبير في درجات الحرارة وبرودة شديدة في  الطقس ، الأمر الذي يدفع الكثير الي استخدام المياه الساخنة في غسيل الايدي والاستحمام . 

ومن جانبها وفي إطار منشوراتها الدورية ،  حذرت وزارة الصحة والسكان ، من خلال صفحتة الرسمية علي موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك » من استخدام المياه الساخنة لما تسببه من زيادة نسبة الإصابة بجفاف الجلد في فصل الشتاء . 

هل استخدام المياه الساخنة يزيد نسبة الإصابة بجفاف الجلد في الشتاء؟

جفاف الجلد

وأوضحت وزارة الصحة والسكان ،إن استخدام المياه الساخنة يسبب جفاف الجلد كما يحدث جفاف الجلد نتيجة عدة أمور ومنها :- 

  • انخفاض الرطوبة وبرودة الطقس في الشتاء.
  • استخدام الكحول على الأيدي في ظهور أعراض الجفاف.
  • استخدام الصابون والمنظفات القوية أو المعطرة.
