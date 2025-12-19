الصحة تحذر من استخدام المياه الساخنة في الشتاء

فصل الشتاء ، من الفصول التي تشهد إنخفاض كبير في درجات الحرارة وبرودة شديدة في الطقس ، الأمر الذي يدفع الكثير الي استخدام المياه الساخنة في غسيل الايدي والاستحمام .

ومن جانبها وفي إطار منشوراتها الدورية ، حذرت وزارة الصحة والسكان ، من خلال صفحتة الرسمية علي موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك » من استخدام المياه الساخنة لما تسببه من زيادة نسبة الإصابة بجفاف الجلد في فصل الشتاء .

هل استخدام المياه الساخنة يزيد نسبة الإصابة بجفاف الجلد في الشتاء؟

جفاف الجلد

وأوضحت وزارة الصحة والسكان ،إن استخدام المياه الساخنة يسبب جفاف الجلد كما يحدث جفاف الجلد نتيجة عدة أمور ومنها :-