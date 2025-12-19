قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسوأ لقطة.. مشاهد أثارت الجدل في نهائي كأس العرب| ماذا حدث؟
خبير استراتيجي: زيارة البرهان للقاهرة نقطة تحول حاسمة في مسار الأزمة السودانية
إبراهيم فايق يتغنى بمدرب المغرب بعد كأس العرب.. ماذا قال؟
السعودية .. إلغاء الرحلات الجوية في مطار الملك خالد
لافروف: نتفق مع رؤية مصر بضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا
بلغت عنها بعد تهديدنا بالقـ تل.. أول تعليق من المحامي المهدد من والدة شيماء جمال
وزير الخارجية الروسي: التبادل التجاري مع مصر ارتفع 31%
القومي للمرأة: تعزيز الأمان للسيدات لحمايتهن من العنف الإلكتروني
صفحات أطباء قنا تتحول لسرادقات عزاء حزناً على شهيد العمل الإنساني
محمود فايز يرد على هجوم حلمي طولان عن أزمة كأس العرب| ماذا قال؟
عبر بوابة الوظائف.. فرص عمل بالهيئة العامة للخدمات الحكومية .. قدم الآن
الأمتار الأخيرة.. الجدول الزمني المبتقي في انتخابات مجلس النواب 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

الأمتار الأخيرة.. الجدول الزمني المبتقي في انتخابات مجلس النواب 2025

انتخابات مجلس النواب
انتخابات مجلس النواب
عبد الرحمن سرحان

دخلت انتخابات مجلس النواب 2025 أمتارها الأخيرة بعد الانتهاء من التصويت في جولة الإعادة للمرحلة الثانية وإعلان الحصر العددي للدوائر التي أجريت فيها وعددها 55 دائرة موزعة على 13 محافظة وتضم 101 مقعدًا تنافس عليهم 202 مرشحا.

وفي هذا الصدد، نستعرض الجدول الزمني المتبقي في انتخابات مجلس النواب 2025، والذي شارف على الانتهاء ليعلن عن اكتمال العملية الانتخابية واكتمال تشكيل مجلس النواب 2026.

نتيجة جولة الإعادة للمرحلة الثانية

البداية فيما يخص جولة الإعادة التي أجريت على مدار يومي 17 و 18 ديسمبر الجاري، فمن المقرر أن تعلن نتيجة الانتخابات فيها يوم 25 ديسمبر من جانب الهيئة الوطنية للانتخابات باعتبارها الجهة الوحيدة المخول لها هذا الحق وفقًا للقانون.

موعد إعادة الدوائر الـ19

وبعدما أجريت انتخابات الدوائر الـ 19 والتي سبق إبطالها بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، فمن المقرر أن تجرى الإعادة فيها على مدار يومين بالخارج ومثلهما بالداخل.

وتجرى الإعادة على الـ 19 دائرة في الخارج يومي 24 و25 ديسمبر. أما في الداخل فتجرى على مدار يومي 27 و28 ديسمبر. على أن يكون إعلان النتيجة يوم 4 يناير من العام المقبل.

إعادة الدوائر الـ30 الملغاة

أما فيما يخص الدوائر الـ 30 الملغاة قضائيا ـ بحكم المحكمة الإدارية العليا ـ فمن المقرر أن تجرى الإعادة عليها على مدار يومين في الخارج ومثلهما في الداخل.

وتجرى جولة الإعادة في الخارج يومي 31 ديسمبر و1 يناير وفي الداخل يومي 3 و4 يناير. على أن يتم الإعلان عن  النتيجة يوم 10 يناير.

في سياق متصل، أظهرت النتائج الإجمالية للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، بعد إضافة مقاعد الفائزين من الجولة الأولى إلى نتائج جولات الإعادة، ملامح واضحة لخريطة المنافسة البرلمانية، حيث بلغ إجمالي المقاعد المخصصة لهذه المرحلة 141 مقعدًا، تم حسم 40 مقعدًا منها في الجولة الأولى، مقابل 101 مقعد حُسمت عبر جولات الإعادة.

انتخابات مجلس النواب 2025 انتخابات مجلس النواب انتخابات النواب 2025 الانتخابات البرلمانية انتخابات النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

باقي 11يوم.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

والدة شيماء جمال

كنت بهددهم بس.. القبض على والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال بالطالبية

زفاف ابن حنان ترك

زفاف ابن حنان ترك على فتاة من خارج الوسط الفني.. صور

سلطنة عمان

أفضل مدن العالم للعيش في 2026.. دولة عربية تحقق مفاجأة وتقتحم المركز الرابع عالميا

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر وزيمبابوي في أمم إفريقيا.. وتردد القنوات الناقلة

الذهب

سعر أكبر عيار ذهب اليوم 19-12-2025

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم 19-12-2025

سعر الذهب

سعر أشهر عيار 21 اليوم 19-12-2025

ترشيحاتنا

انتخابات مجلس النواب

خريطة المرحلة الثانية كاملة بالأرقام.. مستقبل وطن في الصدارة.. والمستقلون يقتربون من ثلث المقاعد

اقتصاد

برلماني: الدولة تبذل جهودًا كبيرة في تشجيع الاستثمار وتطوير مناخ الأعمال

انتخابات مجلس النواب

قائمة النواب الخاسرين تتسع بعد جولة إعادة المرحلة الثانية بانتخابات النواب

فيديو

عفاف شعيب

في عيد ميلاد عفاف شعيب.. لماذا رفضت المشاركة في رأفت الهجان وسر مكالمة صفوت الشريف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

المزيد