قائمة النواب الخاسرين تتسع بعد جولة إعادة المرحلة الثانية بانتخابات النواب

اتسعت دائرة النواب الخاسرين في انتخابات مجلس النواب 2025 وذلك وفقًا لآخر حصر عددي تم عن جولة الإعادة بالمرحلة الثانية من الانتخابات.

وعلى مدار الجولات التي أجريت فيها انتخابات مجلس النواب، غادر بعض النواب البرلمان القادم قبل أن يبدأ بخسارتهم، في الوقت الذي انضم إليهم نواب آخرون في الجولة التي أجري حصرها العددي ليلة أمس.

نواب بارزين يغادرون برلمان 2025

وأبرز النواب الخاسرون في انتخابات مجلس النواب 2025 في جولة الإعادة للمرحلة الثانية هم النائبة إيمان خضر، المرشحة عن دائرة أول زقازيق عن حزب حماة الوطن، والتي غادرت السباق من جولة الإعادة.

كما انضم للخاسرين من النواب، النائب وحيد فودة الذي خسر السباق في جولة الإعادة عن دائرة أول المنصورة، وهو مرشح لحزب مستقبل وطن، ويعد أحد إثنين خسروا السباق عن الحزب في تلك الجولة.

ومن أبرز النواب الذي سيغادرون البرلمان حتى نهاية دور 2026، هو النائب أحمد الشرقاوي، النائب المعارض البارز، والذي خسر السباق عن نفس دائرة وحيد فودة، غير أنه كان يخوض السباق مستقلا.

جدير بالذكر أن هناك نوابًا قد غادروا مجلس النواب بخسارتهم في جولات سابقة، منهم النائب محمد الحسيني الذي خسر سباق بولاق الدكرور، ومعه النائب محمود توشكى عن نفس الدائرة.

كما خسر في البحيرة المرشح المستقل النائب أحمد الشيشني، فيما خسر في دائرة أكتوبر والواحات وزايد في الجيزة، النائب عمرو القطامي.

حصر عددي.. انتخابات مجلس النواب

وشهدت نتائج الحصر العددي لجولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 خسائر متباينة في مقاعد الأحزاب والمستقلين.

ووفقًا لما أسفرت عنه نتائج الحصر العددي لجولة الإعادة التي أجريت في 13 دائرة على 101 مقعدًا وتنافس فيها 202 مرشحًا، فقد واصلت الأحزاب خسائرها وإن كانت قد حققت أيضا مكاسب بارزة في العديد من الدوائر والمحافظات.

كذلك المستقلون، كان لهم نصيب من الفوز بعد كبير من المقاعد إلى جانب خسارة عدد آخر من المقاعد أيضا.