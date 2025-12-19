نجلاء بدر تعلن تكفّلها بأيتام: عمري ما زرتهم ومش عاوزاهم يعرفوني

كشفت الفنانة نجلاء بدر عن تكفّلها بعدد من الأيتام لأول مرة، مؤكدة أن الأمر يتم في سرية تامة دون رغبة في الظهور أو التعريف بنفسها، وذلك خلال استضافتها في برنامج Mirror مع الإعلامي خالد فرج.

وقالت نجلاء بدر إنها لم تزر الأيتام حتى الآن، وحرصت على ألا يعرفوا هويتها، مشيرة إلى أن هدفها الأساسي من هذه الخطوة هويالثواب والأجر من الله، وليس الظهور الإعلامي أو البحث عن التقدير.

وأضافت أنها تتمنى أن تصبح أمًا في يوم من الأيام، موضحة: «أكيد نفسي أكون أم، بس لسه ربنا ما أرادش»، مؤكدة أن شعورها بالأمومة حاضر بداخلها، وتسعى للتعبير عنه بطرق إنسانية وخيرية.

يُذكر أن نجلاء بدر تحرص من وقت لآخر على المشاركة في أعمال خيرية، لكنها تفضل دائمًا إبقاء هذه الجوانب بعيدًا عن الأضواء.