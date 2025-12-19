قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس وزراء لبنان: نتطلع لدعم التعاون مع مصر في مختلف المجالات والبناء
الصحة تحذر من استخدام المياه الساخنة في الشتاء
تنفيذ 18مشروعًا للمياه والصرف بـ273 قرية تخدم 3 ملايين مواطن في سوهاج
رذيلة أون لاين.. سقط 3 فتيات يمارسن الفحشاء في الإسكندرية | صور
بعد الاضطرابات الجوية.. مطارات دبي تعلن عودة الرحلات إلى طبيعتها
60 يوما على رمضان.. الإفتاء تستطلع هلال شهر رجب غدا
المشاط: توفير التصويت الإلكتروني لانتخابات مجلسي ناديي الجزيرة والمعادي
قطرات جديدة لتخفيف الأعراض.. طول النظر الشيخوخي حالة طبية تصيب الملايين
عودة الطيران الأوروبي إلى بغداد بعد انقطاع 35 عامًا
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من رحاب الجامع الأزهر
الديمقراطيون ينشرون صورًا جديدة من ممتلكات إبستين قبيل "مهلة الشفافية"
نواف: نثمن الدعم المصري للبنان لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وإنهاء الاحتلال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عودة الطيران الأوروبي إلى بغداد بعد انقطاع 35 عامًا

مطار بغداد
مطار بغداد
البهى عمرو

قالت هبة التميمي، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، إن مطار بغداد الدولي استقبل أول طائرة أوروبية بعد انقطاع دام 35 عامًا، موضحة أن هذا الحدث جرى قبل 4 أيام، وتحديدًا يوم الثلاثاء الماضي، ويمثل لحظة فارقة في تاريخ الطيران المدني العراقي والناقل الجوي الوطني، بعد سنوات طويلة من توقف الرحلات الأوروبية إلى العاصمة بغداد.

وأوضحت التميمي، خلال مداخلة على الهواء، أن هذه العودة لا تعني مجرد هبوط طائرة في مطار بغداد الدولي، بل تمثل عودة مسار وتحولًا نوعيًا في تاريخ الخطوط الجوية العراقية، ومسار الانفتاح الجوي للعراق على العالم، وخصوصًا القارة الأوروبية، مشيرة إلى أن أول الخطوط التي بدأت التشغيل هي شركة «إيجيان» اليونانية، التي تسير خط بغداد – أثينا – بغداد.
رحلات منتظمة ومؤشرات لرفع الحظر

وأضافت مراسلة القاهرة الإخبارية أن الرحلات ستُسيَّر بواقع رحلتين أسبوعيًا، مع خطط لزيادة عددها خلال الأيام المقبلة، مؤكدة أن هذه الخطوة تحمل أملًا ومؤشرًا كبيرًا لإمكانية رفع الحظر الأوروبي عن الخطوط الجوية العراقية والناقل الوطني، ما يجعلها محطة مهمة في تاريخ الطيران المدني العراقي.
دعم السياحة وتأكيد معايير السلامة

وأكدت التميمي أن عودة الطيران الأوروبي تثبت أن بيئة مطار بغداد الدولي باتت مطابقة لمعايير السلامة والأمن الدولية المعتمدة والمتوافقة مع المعايير العالمية، وهو ما يعيد مطار بغداد إلى واجهة خريطة الطيران، ويفتح المجال أمام زيادة الرحلات الأوروبية مستقبلًا، فضلًا عن دعم قطاع السياحة وتعزيز مكانة العراق على خريطة النقل الجوي الدولي.

https://www.youtube.com/shorts/ElN8qXfXdUQ

الطيران الأوروبي القاهرة الإخبارية بغداد العاصمة بغداد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

باقي 11يوم.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

زفاف ابن حنان ترك

زفاف ابن حنان ترك على فتاة من خارج الوسط الفني.. صور

سلطنة عمان

أفضل مدن العالم للعيش في 2026.. دولة عربية تحقق مفاجأة وتقتحم المركز الرابع عالميا

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر وزيمبابوي في أمم إفريقيا.. وتردد القنوات الناقلة

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم 19-12-2025

الذهب

سعر أكبر عيار ذهب اليوم 19-12-2025

سعر الذهب

سعر أشهر عيار 21 اليوم 19-12-2025

الفنانة نورهان

أول ظهور لـ نورهان بعد تعرضها لوعكة صحية في المغرب

ترشيحاتنا

فيلم الست

إيرادات السينما المصرية أمس | مني زكي الأولى .. والسلم والثعبان الثالث

بوسي

ظهور لافت لـ بوسي عبر إنستجرام

درة

درة تخطف الأنظار بإطلالة شتوية جذابة

فيديو

عفاف شعيب

في عيد ميلاد عفاف شعيب.. لماذا رفضت المشاركة في رأفت الهجان وسر مكالمة صفوت الشريف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

المزيد