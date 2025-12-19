عودة الطيران الأوروبي إلى بغداد بعد انقطاع 35 عامًا

قالت هبة التميمي، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، إن مطار بغداد الدولي استقبل أول طائرة أوروبية بعد انقطاع دام 35 عامًا، موضحة أن هذا الحدث جرى قبل 4 أيام، وتحديدًا يوم الثلاثاء الماضي، ويمثل لحظة فارقة في تاريخ الطيران المدني العراقي والناقل الجوي الوطني، بعد سنوات طويلة من توقف الرحلات الأوروبية إلى العاصمة بغداد.

وأوضحت التميمي، خلال مداخلة على الهواء، أن هذه العودة لا تعني مجرد هبوط طائرة في مطار بغداد الدولي، بل تمثل عودة مسار وتحولًا نوعيًا في تاريخ الخطوط الجوية العراقية، ومسار الانفتاح الجوي للعراق على العالم، وخصوصًا القارة الأوروبية، مشيرة إلى أن أول الخطوط التي بدأت التشغيل هي شركة «إيجيان» اليونانية، التي تسير خط بغداد – أثينا – بغداد.

رحلات منتظمة ومؤشرات لرفع الحظر

وأضافت مراسلة القاهرة الإخبارية أن الرحلات ستُسيَّر بواقع رحلتين أسبوعيًا، مع خطط لزيادة عددها خلال الأيام المقبلة، مؤكدة أن هذه الخطوة تحمل أملًا ومؤشرًا كبيرًا لإمكانية رفع الحظر الأوروبي عن الخطوط الجوية العراقية والناقل الوطني، ما يجعلها محطة مهمة في تاريخ الطيران المدني العراقي.

دعم السياحة وتأكيد معايير السلامة

وأكدت التميمي أن عودة الطيران الأوروبي تثبت أن بيئة مطار بغداد الدولي باتت مطابقة لمعايير السلامة والأمن الدولية المعتمدة والمتوافقة مع المعايير العالمية، وهو ما يعيد مطار بغداد إلى واجهة خريطة الطيران، ويفتح المجال أمام زيادة الرحلات الأوروبية مستقبلًا، فضلًا عن دعم قطاع السياحة وتعزيز مكانة العراق على خريطة النقل الجوي الدولي.

