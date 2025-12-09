تستحق تقديمها في عمل سينمائي| نيكولا خوري : ثريا بغدادي شخصية استثنائية .. خاص

كشف المخرج نيكولا خوري عن اللحظة التى تأكد فيها أن حياة ثريا بغداد تستحق تقديمها فى عمل سينمائي.

وقال نيكولا خوري فى تصريح خاص لـ صدى البلد : منذ اللحظة الأولى شعرت أن ثريا شخصية استثنائية؛ ليس لأنها تصلح لفيلم وحسب، بل لأنها تحمل في داخلها حكاية عميقة تستحق أن تُروى. تفاصيل حياتها، وطريقتها في التعبير، وعلاقتها الخاصة بزوجها الراحل المخرج مارون بغدادي، كلها كانت تكشف لي تدريجيًا عن عالم إنساني واسع خلف هذه الشخصية.

واضاف نيكولا خوري : مع كل يوم من أيام البحث والتصوير، كنت أتعرف إلى جانب جديد في علاقتهما؛ جانب رقيق ومليء بالتفاصيل الإنسانية المتناقضة عندها أدركت أن القصة تتجاوز حدود مقابلة أو أرشيف، وأنها تجربة كاملة تحتاج فيلمًا طويلًا يمنحها المساحة لتظهر بكل عمقها وصدقها.

فيلم “ثريا حبي”

"ثريا حبي" فيلم وثائقي لبناني–قطري ناطق بالعربية، تبلغ مدته 81 دقيقة، ويأخذ المشاهد في رحلة عميقة داخل عالم الفنانة ثريا بغدادي، مستعيدًا علاقتها بزوجها الراحل، المخرج الكبير مارون بغدادي، بعد ثلاثة عقود من رحيله.

يعتمد الفيلم على لقطات من فيلم مارون بغدادي "حروب صغيرة" (1982) الذي وثّق لحظة لقائهما الأولى، ويستند كذلك إلى أرشيفات شخصية ومقابلات تكشف تفاصيل حياتها الداخلية.

ويركز العمل على علاقة ثريا بجسدها بعد سنوات من الرقص والتأمل، كما يتأمل فكرة الحداد واستعادة الذاكرة، عبر سرد بصري حميم ينسج بين الماضي والحاضر بروح شاعرية.

