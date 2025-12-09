قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
يديعوت أحرونوت: الشاباك دعم اغتيال السنوار والضيف في 2023 ورئيس الأركان عارض
شاهد.. غرفة ملابس منتخب مصر في ستاد البيت قبل مواجهة الأردن بكأس العرب
إطلاق الإعلان العربى عن عمل الأطفال وسياسات الحماية الاجتماعية
تعرف على الفيروس المنتشر حاليا بين المواطنين .. فيديو
مش عيب | رد مثير من أحمد فلوكس على شائعات إقامته في السعودية
قوات الدفاع الشعبي تنظم زيارة لطلاب جامعة القاهرة ومدارس التأسيس العسكري لمستشفى أبو الريش للأطفال
وزير الزراعة: الصادرات الزراعية تسجل 9 مليارات دولار لأول مرة في تاريخ القطاع
خبراء روس: من يستحوذ على منطقة القطب الشمالي يسيطر على العالم
رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لجهود مواجهة التعديات وحماية مجرى نهر النيل
مصرع 17 قتيلاً في حريق مأساوي بـ جاكرتا وسلطات إندونيسيا تأمر بالتحقيق
إسرائيل تعيد فتح معبر حدودي مع الأردن لعبور المساعدات لغزة
طولان يعلن تشكيل منتخب مصر المشارك في كأس العرب أمام الأردن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مش عيب | رد مثير من أحمد فلوكس على شائعات إقامته في السعودية

أحمد فلوكس
أحمد فلوكس
أوركيد سامي

رد الفنان أحمد فلوكس على الشائعات التي زعمت إقامته في السعودية والعمل هناك، مؤكدًا أن ما نٌشر عار من الصحة حيث أنه يؤدي مناسك العمرة ويقضي بعض الوقت هناك ما بين مكة والمدينة، ولديه البيزنس الخاص به في مصر، مشددا على أنه لم ولن يترك بلده صاحبة الفضل عليه فيما وصل له، ويعمل بالخارج في أي بلد.

وكتب فلوكس عبر حسابه بموقع فيسبوك: “بسم الله الرحمن الرحيم ... أولا أحب أنفي كل ما تداول على المواقع أن أنا عايش في المملكة العربية السعودية والتي أعشقها وأن أعمل بها مع أن العمل ليس عيب”.

وأكد أحمد فلوكس أنه لديه البيزنس الخاص به في مصر، موضحًا: “الحمد الله لدي ما يكفي من الفرص للعمل ببلدي الحبيبة ولدي العمل الخاص بي في البيزنس في مصر والتي لم ولن اتركها أو أعمل خارجها أبدا مع كامل حبي واعتزازي لكل وطنا العربي الجميل الذي أحبه ولم أر غير كل الحب في أي دولة ذهبت ليها وخصوصا الإمارات والسعودية، ولكن لأن بلدي وناسها هم الذين الله جعلهم سبب لوجود اسمي ونجاحي ولن اعمل أو ابني مجد في دولة أخرى إلا بمصر وعن طريق مصر ولمصر”.

كما نفى فلوكس عدم عرض أعمال فنية عليه، مؤكدًا أن ما يُعرض عليه لا يناسبه، حيث كتب: “ثانيا انفي تماما عدم عرض أعمال فنيه عليا ولكن للأسف ما يتم عرضه لا يناسبني في بعض الأحيان أو لا يناسب ما احب تقديمه وأقرب شيء هو اعتذاري عن مسلسل باسم أنا وهو وهما قبل سفري من شهر ولسبب ارتباطي بالسفر”.

وأكمل: “أكيد أحب أن أعمل عمل لأن الجمهور وحشني ونجاحي في عملي الأساسي والفن واحشني ولكن في انتظار العمل المناسب الذي يليق بالمشاهد المصري والعربي ويليق بجمهوري ويكون على نفس مستوى ما قدمت من قبل”.

واختتم أحمد فلوكس منشوره مطالبًا بتحري الدقة فيما يتم نشره، كما وجه الشكر للتعليقات الإيجابية التي جاءته بعد نشر صورته مع والده الفنان القدير فاروق فلوكس خلال أدائهما مناسك العمر: “اتمني أن يتم التدقيق والتأكيد من جانب بعض. أقلام الصحافة من أخبار المصادر لأن أغلبها غير دقيق كما أحب أن أشكر كل من نشر صورة أبي في العمرة وكل من كتب كلمة ودعاء له من. زمايلنا الصحفيين أو الجمهور والوطن العربي وتحياتي للجميع .... ربي يحفظكم”.

وتزامنت هذه المزاعم مع وجود فلوكس ووالده في السعودية لأداء مناسك العمرة، حيث لاقت صورهما هناك تفاعلًا واسعًا وحصدت ملايين الإعجابات.

أحمد فلوكس اخبار الفن نجوم الفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

مقابل 65 مليون يورو .. ليفربول يعرض صلاح للبيع في يناير

تامر حسني

مبيتحركش من السرير .. تطورات الحالة الصحية لـ تامر حسني

أسعار الدواجن

عاودت الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

طقس اليوم

طقس اليوم| الأرصاد الجوية تطلق 3 تحذيرات عاجلة

فاتورة الكهرباء

اذهب للشركة.. لو جاتلك فاتورة الكهرباء بـ9 جنيهات

منتخب مصر

مواجهة الصعود.. تغيير كبير في تشكيل منتخب مصر أمام الأردن

حديقة الحيوان بالجيزة

العد التنازلي بدأ.. الموعد الرسمى لافتتاح حديقة الحيوان بالجيزة

تعطيل الدراسة بسبب الأمطار

تعطيل الدراسة في محافظة واحدة..حالة الطقس لمدة 72 ساعة

ترشيحاتنا

وفاة الفنان سعيد مختار

رحيل مفاجئ يهزّ الوسط الفني.. قصة مقـ تل الفنان سعيد مختار

محمد صلاح

البحث عن بديل.. صلاح يقترب من محطته الأخيرة مع ليفربول

فتاة البشعة

لإثبات صدقها.. بوسي تكشف قصة خضوعها للبشعة

بالصور

من الأكلات الشتوية.. طريقة عمل عدس بالأرز

من الاكلات الشتوية.. طريقة عمل عدس بالأرز
من الاكلات الشتوية.. طريقة عمل عدس بالأرز
من الاكلات الشتوية.. طريقة عمل عدس بالأرز

قوات الدفاع الشعبي تنظم زيارة لطلاب جامعة القاهرة ومدارس التأسيس العسكري لمستشفى أبو الريش للأطفال

قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم زيارة لعدد من طلبة جامعة القاهرة وطلبة مدارس التأسيس العسكري لمستشفى أبو الريش للأطفال
قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم زيارة لعدد من طلبة جامعة القاهرة وطلبة مدارس التأسيس العسكري لمستشفى أبو الريش للأطفال
قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم زيارة لعدد من طلبة جامعة القاهرة وطلبة مدارس التأسيس العسكري لمستشفى أبو الريش للأطفال

الغذاء والبرد.. معادلة أساسية لحماية الأسرة في شتاء 2025

الغذاء والبرد.. معادلة أساسية لحماية الأسرة في شتاء 2025
الغذاء والبرد.. معادلة أساسية لحماية الأسرة في شتاء 2025
الغذاء والبرد.. معادلة أساسية لحماية الأسرة في شتاء 2025

تشعرك بالدفء.. طريقة شوربة الفطر بالرافيولي

تعطيك الشعور بالدفء..طريقة شوربة الفطر بالرافيولي
تعطيك الشعور بالدفء..طريقة شوربة الفطر بالرافيولي
تعطيك الشعور بالدفء..طريقة شوربة الفطر بالرافيولي

فيديو

صورة من المناقشة

وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسي للأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

المزيد