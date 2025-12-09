مش عيب | رد مثير من أحمد فلوكس على شائعات إقامته في السعودية

رد الفنان أحمد فلوكس على الشائعات التي زعمت إقامته في السعودية والعمل هناك، مؤكدًا أن ما نٌشر عار من الصحة حيث أنه يؤدي مناسك العمرة ويقضي بعض الوقت هناك ما بين مكة والمدينة، ولديه البيزنس الخاص به في مصر، مشددا على أنه لم ولن يترك بلده صاحبة الفضل عليه فيما وصل له، ويعمل بالخارج في أي بلد.

وكتب فلوكس عبر حسابه بموقع فيسبوك: “بسم الله الرحمن الرحيم ... أولا أحب أنفي كل ما تداول على المواقع أن أنا عايش في المملكة العربية السعودية والتي أعشقها وأن أعمل بها مع أن العمل ليس عيب”.

وأكد أحمد فلوكس أنه لديه البيزنس الخاص به في مصر، موضحًا: “الحمد الله لدي ما يكفي من الفرص للعمل ببلدي الحبيبة ولدي العمل الخاص بي في البيزنس في مصر والتي لم ولن اتركها أو أعمل خارجها أبدا مع كامل حبي واعتزازي لكل وطنا العربي الجميل الذي أحبه ولم أر غير كل الحب في أي دولة ذهبت ليها وخصوصا الإمارات والسعودية، ولكن لأن بلدي وناسها هم الذين الله جعلهم سبب لوجود اسمي ونجاحي ولن اعمل أو ابني مجد في دولة أخرى إلا بمصر وعن طريق مصر ولمصر”.

كما نفى فلوكس عدم عرض أعمال فنية عليه، مؤكدًا أن ما يُعرض عليه لا يناسبه، حيث كتب: “ثانيا انفي تماما عدم عرض أعمال فنيه عليا ولكن للأسف ما يتم عرضه لا يناسبني في بعض الأحيان أو لا يناسب ما احب تقديمه وأقرب شيء هو اعتذاري عن مسلسل باسم أنا وهو وهما قبل سفري من شهر ولسبب ارتباطي بالسفر”.

وأكمل: “أكيد أحب أن أعمل عمل لأن الجمهور وحشني ونجاحي في عملي الأساسي والفن واحشني ولكن في انتظار العمل المناسب الذي يليق بالمشاهد المصري والعربي ويليق بجمهوري ويكون على نفس مستوى ما قدمت من قبل”.

واختتم أحمد فلوكس منشوره مطالبًا بتحري الدقة فيما يتم نشره، كما وجه الشكر للتعليقات الإيجابية التي جاءته بعد نشر صورته مع والده الفنان القدير فاروق فلوكس خلال أدائهما مناسك العمر: “اتمني أن يتم التدقيق والتأكيد من جانب بعض. أقلام الصحافة من أخبار المصادر لأن أغلبها غير دقيق كما أحب أن أشكر كل من نشر صورة أبي في العمرة وكل من كتب كلمة ودعاء له من. زمايلنا الصحفيين أو الجمهور والوطن العربي وتحياتي للجميع .... ربي يحفظكم”.

وتزامنت هذه المزاعم مع وجود فلوكس ووالده في السعودية لأداء مناسك العمرة، حيث لاقت صورهما هناك تفاعلًا واسعًا وحصدت ملايين الإعجابات.