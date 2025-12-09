ساندي مراد تنضم إلى مسلسل أولاد الراعي المقرر عرضه في رمضان 2026

أعلنت الفنانة ساندي مراد انضمامها لمسلسل أولاد الراعي إلى فريق عمل المسلسل، لتشارك في واحد من أبرز الأعمال الدرامية المنتظرة في موسم رمضان 2026. وتنضم ساندي إلى نخبة كبيرة من نجوم الدراما المصرية والعربية، ما يرفع سقف التوقعات بشأن العمل الجديد.

ويضم المسلسل مجموعة من أبرز الفنانين، منهم:

ماجد المصري، خالد الصاوي، أحمد عيد، نيرمين الفقي، أمل بشوشة، إيهاب فهمي، فادية عبد الغني، محمد عز، إيناس كامل، سامح السيد، وغادة طلعت. قيادة المنتج ريمون مقار، والتي اعتاد الجمهور على أعمالها الناجحة في المواسم الرمضانية.

وتجسد ساندي مراد أحد الأدوار الرئيسية، ومن المتوقع أن يضيف حضورها طابعًا مميزًا على العمل الذي يجمع بين الدراما الاجتماعية والتشويق، وسط توقعات بتحقيق المسلسل انتشارًا واسعًا .

بدء صناع العمل الفتره الماضيه في التصوير، تمهيدًا لعرض المسلسل في السباق الرمضاني القادم.