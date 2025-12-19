كارلوس كيروش مديرا فنيا .. تفاصيل أولي خطوات تطوير الكرة المصرية

كشفت مصادر مطلعة داخل اتحاد الكرة أن مجلس الإدارة برئاسة المهندس هاني أبوريدة دخل فى مفاوضات جادة مع البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني السابق لمنتخب مصر الوطني من أجل تولي منصب المدير الفني للاتحاد خلفا لـ علاء نبيل.



وأفادت المصادر أن اتحاد الكرة سوف يسند مهام المدير الفني للجبلاية إلي كيروش من أجل الإشراف على منتخبات الناشئين والأوليمبى في ظل قادم الإستحقاقات.



لفت إلي أن اهتمام مجلس إدارة اتحاد الكرة فى قادم الأيام سوف ينصب على الإهتمام بقطاعات ودوريات الناشئين من أجل إفراز المواهب.

فسخ تعاقد علاء نبيل

يعلن الاتحاد المصري لكرة القدم أنه، في إطار من التفاهم والاحترام المتبادل، تم الاتفاق المشترك بين الاتحاد والكابتن علاء نبيل، المدير الفني للاتحاد، على عدم تجديد التعاقد المبرم بين الطرفين، والذي استمر لمدة عامين وينتهي بنهاية شهر ديسمبر 2025.



ويؤكد الاتحاد تقديره الكامل للجهود الكبيرة التي بذلها الكابتن علاء نبيل خلال فترة عمله، مثمّنًا ما قدمه من إخلاص وعطاء، باعتباره أحد أبناء الاتحاد المخلصين وأصحاب الكفاءات الفنية المشهود لها.



ويتمنى الاتحاد المصري لكرة القدم للكابتن علاء نبيل دوام التوفيق والنجاح في مسيرته المهنية المقبلة