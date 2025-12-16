فتحي سند عن إنهاء النزاع القضائى بين فيتوريا و اتحاد الكرة:تحت أى بند يتم الدفع

علق الناقد الرياضي فتحي سند علي أنهاء النزاع القضائى بين فيتوريا و اتحاد الكرة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك .

و كتب فتحي سند : الاتفاق الذى تم بين اتحاد الكرة وفيتوريا فى المحكمة الرياضية الدولية بانهاء النزاع القضائى بينهما خطوة مهمة ولكن الاهم هو إعلان تفاصيل الاتفاق وكم يحصل فيتوريا من الشرط الجزائى الذى كان ينص على حصول" سيادته " على تعاقده بالكامل لمدة اربع سنوات وتحت اى بند يتم الدفع ؟

وتوصّل اليوم، في مقر المحكمة الرياضية في لوزان (CAS)، كلٌّ من المدرب روي فيتوريا و الاتحاد المصري لكرة القدم إلى اتفاق يُنهي النزاع القائم بينهما.

ويعبّر الطرفان عن شكرهما المتبادل لحرص كل منهما والتزامه بالتوصل إلى هذا الاتفاق، كما يشكر الاتحاد المصري لكرة القدم ويُثني على روي فيتوريا لِما قدّمه من تفانٍ وكفاءة خلال فترة عمله مدربًا للمنتخب الوطني المصري.