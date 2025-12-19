اتحاد الكرة يكشف تفاصيل فسخ عقد علاء نبيل

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم أنه، في إطار من التفاهم والاحترام المتبادل أنه تم الاتفاق المشترك بين الاتحاد والكابتن علاء نبيل، المدير الفني للاتحاد، على عدم تجديد التعاقد المبرم بين الطرفين، والذي استمر لمدة عامين وينتهي بنهاية شهر ديسمبر 2025.

ويؤكد اتحاد الكرة تقديره الكامل للجهود الكبيرة التي بذلها الكابتن علاء نبيل خلال فترة عمله، مثمّنًا ما قدمه من إخلاص وعطاء، باعتباره أحد أبناء الاتحاد المخلصين وأصحاب الكفاءات الفنية المشهود لها.

ويتمنى الاتحاد المصري لكرة القدم للكابتن علاء نبيل دوام التوفيق والنجاح في مسيرته المهنية المقبلة