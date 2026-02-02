قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

تحتاج لحوار مجتمعي.. برلمانية الوفد بالشيوخ ترفض تعديلات "المستشفيات الجامعية"

المهندس ياسر قورة
المهندس ياسر قورة
حسن رضوان

رفض المهندس ياسر قورة نائب رئيس الهيئة البرلمانية لـ حزب الوفد بمجلس الشيوخ مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 2018، والمحال من مجلس النواب .

وقال "قورة" في تصريحات صحفية إنه من غير المنطقي أن يكون لدينا عجز في عدد أسرة الرعاية المركزة على مستوى الجمهورية وتضم تعديلات القانون الجديد مادتين تتيحان غلق المستشفيات مما يضعنا أمام أزمة حقيقية وهي أين سيذهب المريض ليتلقى الخدمة الطبية التي يحتاجها، مشدداً على أنه يجب أن يضم المشروع الجديد مواد تساعد على زيادة عدد المستشفيات لمحاولة سد العجز .

منح المستشفى ترخيص لمدة 5 سنوات فقط 

وأضاف نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ أن المادة الثانية من القانون الجديد تمنح المستشفى ترخيصا لمدة ٥ سنوات فقط مما يضر بالمريض لانه من غير المنطقي أن يتم منح المنشأة الطبية ترخيصا لمدة خمس سنوات فقط لان تلك المستشفيات تضم علاج العديد من التخصصات منها السرطان والكلى والقلب ولا يمكن أن يتفاجئ المريض عند ذهابه لتلقي الخدمة بغلق المستشفى لانتهاء مدة ترخيصها.

وأوضح أن هناك هيئة بالفعل للرقابة والاعتماد تسمى "الجهار" تراقب على المستشفيات ومن الممكن أن يتم توسيع صلاحيتها.

وأوضح "قورة" ان مفهوم توفيق الأوضاع للمستشفيات غير واضح ومطاطي في مشروع القانون المقدم وأن بعض المستشفيات التابعة للمعاهد الطبية مثل معهد الأورام لا تحصل على شئ من ميزانية الدولة ولكن بيصرف عليها كمعهد اكاديمي بحثي واعتماده حاليا ١٤٥ مليون جنيه رغم ان العام الماضي مصاريف المعهد  ٩٠٠ مليون جنيه لذلك يجب دخول مثل تلك المستشفيات في الموازنة ،
ولذلك يجب ان يحدث حوار مجتمعي بخصور جميع الفئات المختصة ثم يعاد عرض مشروع القانون بعد تعديله.

