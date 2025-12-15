اتحاد الكرة ينعى طاهر النجار المدير المالي ومدير إدارة المنتخبات

نعى المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ، الاستاذ طاهر النجار المدير المالي ومدير إدارة المنتخبات الأسبق بالاتحاد الذي وافته المنية.

وجاء بيان اتحاد الكرة كالتالي: ينعي المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد والأمين العام والعاملون بالاتحاد ، الأستاذ طاهر النجار المدير المالي ومدير إدارة المنتخبات الأسبق بالاتحاد الذي وافته المنية بعد رحلة طويلة من العطاء لكرة القدم ، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه ومحبيه الصبر الجميل، و "إنا لله وإنا إليه راجعون".