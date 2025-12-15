قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مفاجأة.. نجل ممدوح عباس أقوى المرشحين لرئاسة اللجنة المؤقتة بـ الزمالك
وزير الأوقاف اليمني في ندوة الإفتاء: فتاوى العنف والتكفير غذت الصراع وشرعنت الخراب
جدول امتحانات نصف العام 2026 جميع الصفوف .. صور وتفاصيل
بعد مد المهلة.. آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء
تزامنا مع نظر الطعون على انتخابات النواب.. الإدارية العليا: عبء الإثبات يقع على عاتق المدعي
مصادر سورية: جيش الاحتلال ينصب حاجزًا ويفتش المارة بريف القنيطرة
رابطة العالم الإسلامي: أولينا أهمية كبرى للذكاء الاصطناعي للوقوف على كيفية الاستفادة منه
أمطار غزيرة.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين |فيديو
رئيس الوزراء لمجتمع رجال الأعمال: ضاعفوا استثماراتكم فالفرص واسعة وواعدة
وفاة طالبة بالصف السادس الابتدائي وطالب بكلية العلاج الطبيعي.. ما الذي حدث؟
إنجاز عالمي.. مصر سادس دولة تحقق الاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما
رئيسة الاستخبارات البريطانية تحذر: خط المواجهة في كل مكان مع تصاعد التهديد الروسي
اتحاد الكرة ينعى طاهر النجار المدير المالي ومدير إدارة المنتخبات

هاني أبو ريدة
هاني أبو ريدة
نعى المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ، الاستاذ طاهر النجار المدير المالي ومدير إدارة المنتخبات الأسبق بالاتحاد الذي وافته المنية.

وجاء بيان اتحاد الكرة كالتالي: ينعي المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد والأمين العام والعاملون بالاتحاد ، الأستاذ طاهر النجار المدير المالي ومدير إدارة المنتخبات الأسبق بالاتحاد الذي وافته المنية بعد رحلة طويلة من العطاء لكرة القدم ، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه ومحبيه الصبر الجميل، و "إنا لله وإنا إليه راجعون".

هاني أبو ريدة منتخب مصر اتحاد الكرة الاتحاد المصري لكرة القدم اتحاد الكرة المصري

