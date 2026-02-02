قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وصول أول حالة من الجانب الفلسطيني إلى الأراضي المصرية
بـ800 ألف دولار.. دونجا يتلقى عرضا من دوري روشن السعودي
9 مليار دولار.. خسائر فادحة للعمال الفلسطينيين بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة
عيار 21 نزل 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب الآن بعد موجة خسائر غير مسبوقة
دعاء ليلة النصف من شعبان .. أفضل 110 أدعية لقضاء الحوائج وتصب عليك الخير صبا
الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غداً
إيران تحذر الولايات المتحدة: أي هجوم يشعل حربا إقليمية
المشاط وعوض تترأسان اجتماع لجنة تسيير «إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة»
بنزيما يقترب من الانضمام إلى الهلال السعودي
انتهت بالتصالح ولا عزاء للمُغرضين.. القصة الكاملة لخناقة العزاء بين القارئ والمذيع
ليلة النصف من شعبان 2026.. بدأت الآن اغتنموها بـ10 أعمال ورددوا 50 دعاء مستجابا
تطوير منظومة البيانات والإحصاءات بما يتسق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
ديني

كلمتكم طاقة نور.. مدير منظمة تنمية المرأة لشيخ الأزهر: أشكر مواقفكم المنصفة عن حقوق النساء

مدير منظمة تنمية المرأة للإمام الأكبر
مدير منظمة تنمية المرأة للإمام الأكبر
أحمد سعيد

قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، خلال استقباله الدكتورة أفنان الشعيبي، المديرة التنفيذية لمنظمة تنمية المرأة بمنظمة التعاون الإسلامي، إن الإسلام كرَّم المرأة وصان كرامتها وكفل لها حقوقها كاملة، وأحاطها بمنظومة من القيود الأخلاقية لمنع التعدي عليها أو المساس بها، مشيرًا إلى أن قضية «حقوق المرأة المسلمة» من القضايا التي حاول البعض اختطافها لتحقيق أهداف وأجندات تحت لافتة الحريات، مشددًا على ضرورة تمكين المرأة المسلمة وضمان حصولها على كامل حقوقها التي رسّخها الإسلام.

مدير منظمة تنمية المرأة تشكر الإمام الأكبر على مشاركة الأزهر

من جهتها، عبرت المديرة التنفيذية لمنظمة تنمية المرأة عن سعادتها بلقاء شيخ الأزهر وتقديرها لمواقف فضيلته المنصفة تجاه قضايا المرأة المسلمة، مصرحة: “أشكر فضيلتكم على دعم الأزهر لعمل منظمة تنمية المرأة، وتسخير إمكانات الأزهر الشريف ومشاركته الفاعلة في إنجاح مؤتمر استثمار الخطاب الديني والإعلامي وأثره على حماية وتعزيز حقوق المرأة في دول منظمة التعاون الإسلامي".

وأضافت “أشكر لفضيلتكم مواقفكم المنصفة وحديثكم المستمر عن حقوق المرأة المسلمة والشرقية وفقًا لفهمكم المتعمق لنصوص الشريعة، لقد مثلت كلمتكم في المؤتمر طاقة نور وأمل، ونتطلع لاستثمارها بما يلبي الحاجة الملحة للحفاظ على حقوق المرأة”.

شيخ الأزهر الأزهر مدير منظمة تنمية المرأة تشكر الإمام الأكبر على مشاركة الأزهر مدير منظمة تنمية المرأة الدكتور أحمد الطيب الإمام الأكبر

