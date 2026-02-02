كلمتكم طاقة نور.. مدير منظمة تنمية المرأة لشيخ الأزهر: أشكر مواقفكم المنصفة عن حقوق النساء

قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، خلال استقباله الدكتورة أفنان الشعيبي، المديرة التنفيذية لمنظمة تنمية المرأة بمنظمة التعاون الإسلامي، إن الإسلام كرَّم المرأة وصان كرامتها وكفل لها حقوقها كاملة، وأحاطها بمنظومة من القيود الأخلاقية لمنع التعدي عليها أو المساس بها، مشيرًا إلى أن قضية «حقوق المرأة المسلمة» من القضايا التي حاول البعض اختطافها لتحقيق أهداف وأجندات تحت لافتة الحريات، مشددًا على ضرورة تمكين المرأة المسلمة وضمان حصولها على كامل حقوقها التي رسّخها الإسلام.

مدير منظمة تنمية المرأة تشكر الإمام الأكبر على مشاركة الأزهر

من جهتها، عبرت المديرة التنفيذية لمنظمة تنمية المرأة عن سعادتها بلقاء شيخ الأزهر وتقديرها لمواقف فضيلته المنصفة تجاه قضايا المرأة المسلمة، مصرحة: “أشكر فضيلتكم على دعم الأزهر لعمل منظمة تنمية المرأة، وتسخير إمكانات الأزهر الشريف ومشاركته الفاعلة في إنجاح مؤتمر استثمار الخطاب الديني والإعلامي وأثره على حماية وتعزيز حقوق المرأة في دول منظمة التعاون الإسلامي".

وأضافت “أشكر لفضيلتكم مواقفكم المنصفة وحديثكم المستمر عن حقوق المرأة المسلمة والشرقية وفقًا لفهمكم المتعمق لنصوص الشريعة، لقد مثلت كلمتكم في المؤتمر طاقة نور وأمل، ونتطلع لاستثمارها بما يلبي الحاجة الملحة للحفاظ على حقوق المرأة”.