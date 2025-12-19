مدبولي من بيروت: دعم مصري كامل لاستقرار لبنان ووحدة أراضيه وبسط سلطة الدولة

أعرب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن سعادته لتواجده في دولة لبنان في زيارة تعكس عمق العلاقات الثنائية بين البلدين .

وأضاف رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي أن تبادل الزيارات بين الجانب المصري والجانب اللبناني أدت إلى نتائج إيجابية وتوجت بعقد اللجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة في نوفمبر الماضي في القاهرة لأول مرة منذ 6 سنوات كما تم توقيع 15 اتفاقية في جميع المجالات لافتا إلى أن هذا يعكس لدفع المزيد من التعاون بين البلدين.

تنامي في وتيرة التواصل السياسي والاقتصادي بين مصر ولبنان

وأكد مدبولي أن العلاقات بين مصر ولبنان تشهد تنامي في وتيرة التواصل السياسي والاقتصادي مؤكدا علي حرص مصر علي تعزيز العلاقات الثنائية .

وقال رئيس الوزراء اسمحوا لي أن أؤكد وأكرر دعم مصر الكامل لكل ما تقوم به الحكومة اللبنانية للحفاظ على استقرار وسلامة ووحدة أراضي لبنان، مؤكدا أن موقف مصر ثابت وداعم للبنان .

وأشار الي أن مصر تساند لبنان في هذه المرحلة الدقيقة كما أن مصر تنظر للبنان كركيزة استقرار في المشرق العربي.

وتابع رئيس الوزراء أن مصر تؤمن بجهود الرئيس اللبناني والحكومة اللبنانية لبسط سلطة الدولة على ارضيها مطالبا إسرائيل باحترام اتفاق وقف العدائية مع لبنان حيث أن مصر مع الاستقرار الكامل للبنان.

