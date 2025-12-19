قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نواف: نثمن الدعم المصري للبنان لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وإنهاء الاحتلال
نجلاء بدر: طلبت الطلاق بعد ضغوط نفسية قاسية بسبب فشل محاولات الإنجاب
وزيرا التخطيط والتنمية المحلية ومحافظ سوهاج يتفقدون المنطقة الصناعية غرب جرجا
مدبولي من بيروت: دعم مصري كامل لاستقرار لبنان ووحدة أراضيه وبسط سلطة الدولة
قناة السويس تستعيد زخمها.. انتعاش في العبور وإيرادات قياسية تعيد الثقة للممر الملاحي العالمي
دراسة علمية تكشف تركيبا جيولوجيا فريدا أسفل مثلث برمودا
رئيس وزراء لبنان: نثمن اهتمام مصر بتعميق الشراكة الاقتصادية والتجارية
امتيازات استثمارية جديدة لمشروعات ريادة الأعمال
بث مباشر.. مؤتمر صحفي لمدبولي ونواف في لبنان
موعد صلاة الجمعة اليوم 19 ديسمبر 2025
أسرع طريقة لاستخراج جواز سفر والأوراق المطلوبة
في عيد ميلاد عفاف شعيب.. لماذا رفضت المشاركة في رأفت الهجان وسر مكالمة صفوت الشريف
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

مدبولي من بيروت: دعم مصري كامل لاستقرار لبنان ووحدة أراضيه وبسط سلطة الدولة

الدكتور مصطفى مدبولي
كتب محمود مطاوع

أعرب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن سعادته لتواجده في دولة لبنان في زيارة تعكس عمق العلاقات الثنائية بين البلدين .

وأضاف رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي أن تبادل الزيارات بين الجانب المصري والجانب اللبناني أدت إلى نتائج إيجابية وتوجت بعقد اللجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة في نوفمبر الماضي في القاهرة لأول مرة منذ 6 سنوات كما تم توقيع 15 اتفاقية في جميع المجالات لافتا إلى أن هذا يعكس لدفع المزيد من التعاون بين البلدين.

تنامي في وتيرة التواصل السياسي والاقتصادي بين مصر ولبنان

وأكد مدبولي أن العلاقات بين مصر ولبنان تشهد تنامي في وتيرة التواصل السياسي والاقتصادي مؤكدا علي حرص مصر علي تعزيز العلاقات الثنائية .

وقال رئيس الوزراء اسمحوا لي أن أؤكد وأكرر دعم مصر الكامل لكل ما تقوم به الحكومة اللبنانية للحفاظ على استقرار وسلامة ووحدة أراضي لبنان، مؤكدا أن موقف مصر ثابت وداعم للبنان .

وأشار الي أن مصر تساند لبنان في هذه المرحلة الدقيقة كما أن مصر تنظر للبنان كركيزة استقرار في المشرق العربي.

وتابع رئيس الوزراء أن مصر تؤمن بجهود الرئيس اللبناني والحكومة اللبنانية لبسط سلطة الدولة على ارضيها مطالبا إسرائيل باحترام اتفاق وقف العدائية مع لبنان حيث أن مصر مع الاستقرار الكامل للبنان.
 

الدكتور مصطفى مدبولي لبنان عمق العلاقات الثنائية توقيع 15 اتفاقية مصر ولبنان دعم مصر الكامل

عفاف شعيب

في عيد ميلاد عفاف شعيب.. لماذا رفضت المشاركة في رأفت الهجان وسر مكالمة صفوت الشريف

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

