المشاط: توفير التصويت الإلكتروني لانتخابات مجلسي ناديي الجزيرة والمعادي

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ عن مواصلتها تقديم كافة أوجه الدعم الفني واللوجيستي من خلال مركز البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية التابع للوزارة، لإتمام انتخابات مجلس إدارة ناديي الجزيرة والمعادي الرياضيين باستخدام منظومة التصويت الإلكتروني، والتى تعقد اليوم الجمعة، وذلك بعد نجاح تجربة انتخابات الأندية الرياضية بالتصويت المميكن. يأتي ذلك تنفيذَا لتوجيهات الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وفي إطار بروتوكول التعاون مع هيئة النيابة الإدارية، ووزارة الشباب والرياضة.

تطبيق آلية التصويت الإلكتروني

وفي هذا الإطار؛ قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إن تطبيق آلية التصويت الإلكتروني يُجسّد التكامل المؤسسي بين أجهزة الدولة، ويعكس جهودها في تطوير الأداء الحكومي، لتعزيز جهود الدولة نحو التحول الرقمي ويعكس التزامها بتعزيز الشفافية والحوكمة.

وأوضحت أنه من المستهدف تعميم منظومة إدارة العملية الانتخابية المميكنة على كافة الجهات والهيئات التي تخضع لإشراف وزارة الشباب والرياضة وذلك لتحقيق رؤية الدولة في التحول الرقمي والوصول إلى نتائج دقيقة لضمان سرية ونزاهة وسهولة العمليات الانتخابية.

وأكدت "المشاط" أن منظومة التصويت الإلكتروني، تعد إحدى أهم مشروعات تطوير الخدمات الحكومية ومن أهم انجازات التحول الرقمي للدولة، إذ يعكس صورة واضحة لتعظيم دورالتحول الرقمي، في توفير الوقت والجهد والنزاهة والشفافية، والتكامل والربط بين أجهزة الدولة، مؤكدةً حرص الوزارة على الاستفادة من الأدوات الرقمية لتعزيز كفاءة العمل وتسهيل الخدمات.

وأشارت إلى أن منظومة التصويت الإلكتروني تهدف إلى تطوير البنية المعلوماتية والخدمات المقدمة من هيئة النيابة الإدارية للوصول إلى استحداث وسائل وتقنيات تواكب التطور التكنولوجي المتسارع وبناء مجتمع معلوماتي متكامل يساهم في تبسيط إجراءات أداء الخدمات الحكومية للأفراد والمؤسسات وعدم تدخل العنصر البشري بعملية التصويت، لافتة إلى أن تدشين التجربة بهيئة النيابة الإدارية وتطبيقها بنجاح غير مسبوق بالأندية الرياضية والجهات التابعة لوزارة الشباب والرياضة، يتيح الفرص لتعميمها على مزيد من الجهات بما يعزز مبادئ الشفافية ويزيد من كفاءة وفعالية ونزاهة العملية الانتخابية.

جدير بالذكر أن الانتخابات تشمل 50 لجنة انتخابية بنادي الجزيرة الرياضي، مزودة بـ100 حاسوب مزود بشاشات تعمل باللمس وطابعات و200 ذاكرة فلاش، و30 لجنة انتخابية بنادي المعادي الرياضي، مزودة ب 30 حاسوب مزود بشاشات تعمل باللمس وطابعات و60 ذاكرة فلاش.