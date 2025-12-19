قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس وزراء لبنان: نتطلع لدعم التعاون مع مصر في مختلف المجالات والبناء
الصحة تحذر من استخدام المياه الساخنة في الشتاء
تنفيذ 18مشروعًا للمياه والصرف بـ273 قرية تخدم 3 ملايين مواطن في سوهاج
رذيلة أون لاين.. سقط 3 فتيات يمارسن الفحشاء في الإسكندرية | صور
بعد الاضطرابات الجوية.. مطارات دبي تعلن عودة الرحلات إلى طبيعتها
60 يوما على رمضان.. الإفتاء تستطلع هلال شهر رجب غدا
المشاط: توفير التصويت الإلكتروني لانتخابات مجلسي ناديي الجزيرة والمعادي
قطرات جديدة لتخفيف الأعراض.. طول النظر الشيخوخي حالة طبية تصيب الملايين
عودة الطيران الأوروبي إلى بغداد بعد انقطاع 35 عامًا
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من رحاب الجامع الأزهر
الديمقراطيون ينشرون صورًا جديدة من ممتلكات إبستين قبيل "مهلة الشفافية"
نواف: نثمن الدعم المصري للبنان لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وإنهاء الاحتلال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

المشاط: توفير التصويت الإلكتروني لانتخابات مجلسي ناديي الجزيرة والمعادي

المشاط
المشاط
آية الجارحي

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ عن مواصلتها تقديم كافة أوجه الدعم الفني واللوجيستي من خلال مركز البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية التابع للوزارة، لإتمام انتخابات مجلس إدارة ناديي الجزيرة والمعادي الرياضيين باستخدام منظومة التصويت الإلكتروني، والتى تعقد اليوم الجمعة، وذلك بعد نجاح تجربة انتخابات الأندية الرياضية بالتصويت المميكن. يأتي ذلك تنفيذَا لتوجيهات الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وفي إطار بروتوكول التعاون مع هيئة النيابة الإدارية، ووزارة الشباب والرياضة.

 تطبيق آلية التصويت الإلكتروني

وفي هذا الإطار؛ قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إن تطبيق آلية التصويت الإلكتروني يُجسّد التكامل المؤسسي بين أجهزة الدولة، ويعكس جهودها في تطوير الأداء الحكومي، لتعزيز جهود الدولة نحو التحول الرقمي ويعكس التزامها بتعزيز الشفافية والحوكمة.

وأوضحت أنه من المستهدف تعميم منظومة إدارة العملية الانتخابية المميكنة على كافة الجهات والهيئات التي تخضع لإشراف وزارة الشباب والرياضة وذلك لتحقيق رؤية الدولة في التحول الرقمي والوصول إلى نتائج دقيقة لضمان سرية ونزاهة وسهولة العمليات الانتخابية.

وأكدت "المشاط" أن منظومة التصويت الإلكتروني، تعد إحدى أهم مشروعات تطوير الخدمات الحكومية ومن أهم انجازات التحول الرقمي للدولة، إذ يعكس صورة واضحة لتعظيم دورالتحول الرقمي، في توفير الوقت والجهد والنزاهة والشفافية، والتكامل والربط بين أجهزة الدولة، مؤكدةً حرص الوزارة على الاستفادة من الأدوات الرقمية لتعزيز كفاءة العمل وتسهيل الخدمات.

وأشارت إلى أن منظومة التصويت الإلكتروني تهدف إلى تطوير البنية المعلوماتية والخدمات المقدمة من هيئة النيابة الإدارية للوصول إلى استحداث وسائل وتقنيات تواكب التطور التكنولوجي المتسارع وبناء مجتمع معلوماتي متكامل يساهم في تبسيط إجراءات أداء الخدمات الحكومية للأفراد والمؤسسات وعدم تدخل العنصر البشري بعملية التصويت، لافتة إلى أن تدشين التجربة بهيئة النيابة الإدارية وتطبيقها بنجاح غير مسبوق بالأندية الرياضية والجهات التابعة لوزارة الشباب والرياضة، يتيح الفرص لتعميمها على مزيد من الجهات بما يعزز مبادئ الشفافية ويزيد من كفاءة وفعالية ونزاهة العملية الانتخابية.

جدير بالذكر أن الانتخابات تشمل 50 لجنة انتخابية بنادي الجزيرة الرياضي، مزودة بـ100 حاسوب مزود بشاشات تعمل باللمس وطابعات و200 ذاكرة فلاش، و30 لجنة انتخابية بنادي المعادي الرياضي، مزودة ب 30 حاسوب مزود بشاشات تعمل باللمس وطابعات و60 ذاكرة فلاش.

وزارة التخطيط التنمية الاقتصادية التعاون الدولي منظومة التخطيط المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

باقي 11يوم.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

زفاف ابن حنان ترك

زفاف ابن حنان ترك على فتاة من خارج الوسط الفني.. صور

سلطنة عمان

أفضل مدن العالم للعيش في 2026.. دولة عربية تحقق مفاجأة وتقتحم المركز الرابع عالميا

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر وزيمبابوي في أمم إفريقيا.. وتردد القنوات الناقلة

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم 19-12-2025

الذهب

سعر أكبر عيار ذهب اليوم 19-12-2025

سعر الذهب

سعر أشهر عيار 21 اليوم 19-12-2025

الفنانة نورهان

أول ظهور لـ نورهان بعد تعرضها لوعكة صحية في المغرب

ترشيحاتنا

سوريا

سوريا .. عقوبات على فصائل السلطان مراد وسليمان شاه والحمزات

محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي

رئيس البرلمان العربي يهنئ الكويت بذكرى تولى أمير البلاد مقاليد الحكم

علم مصر

مصر ترحب بتعيين برهم صالح مفوضا ساميا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

فيديو

عفاف شعيب

في عيد ميلاد عفاف شعيب.. لماذا رفضت المشاركة في رأفت الهجان وسر مكالمة صفوت الشريف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

المزيد