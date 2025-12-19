قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
وزيرتا التخطيط والتنمية المحلية ومحافظ قنا يشهدون احتفالية بقصر الثقافة ويكرمون عددا من المشاركين

ايمان البكش

شهدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط و التنمية الاقتصادية والتعاون الدولي،  والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والقائم بأعمال وزير البيئة، مساء الخميس فعاليات الاحتفالية التي أقيمت بقصر ثقافة قنا، بحضور الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا .

وحضر الاحتفالية الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا والدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر واللواء سامي علام السكرتير العام للمحافظة، وعدد من أعضاء المكتب التنسيقي للبرنامج وفريق عمل البنك الدولي والذي ضم كلا من ميلين روسانالي أخصائي أول تنمية القطاع الخاص بالبنك الدولي وفنسنت بالماد خبير اقتصادي رئيسي بالبنك إقليم أفريقيا وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وبدأت الاحتفالية بعزف السلام الجمهوري، أعقبه فقرات من فرقة الموسيقي العربية، يعقبها فقرات من فرقة الأطفال للفنون الشعبية بقصر ثقافة قنا وعرض التنورة، كما تم عرض فيلم تسجيلي عن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وفيلم وثائقي يستعرض نماذج من الحرف التراثية بالمحافظة، وعلى رأسها حرفتا الفِركة والفخار، والعسل الأسود والشمر من النباتات العطرية باعتبارهما من الركائز المهمة لدعم الاقتصاد المحلي والحفاظ على الهوية الثقافية.

وتضمنت الفعاليات كلمة ترحيب وتقدير للوزراء المشاركين، وفريق برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وممثلي البنك الدولي، لما يبذلونه من جهود لدعم خطط التنمية المستدامة بمحافظات الصعيد، وتعزيز الشراكات الدولية الهادفة إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين وخلق فرص عمل مستدامة.

وفي ختام الاحتفالية، قامت الدكتورة رانيا المشاط والدكتورة منال عوض بتكريم فريق عمل برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظة قنا وفريق البنك الدولي والدكتور هشام الهلباوي مدير البرنامج وممثلي المكونات المختلفة للبرنامج وأعضاء وحدة التنفيذ السابقين بالمحافظة والفريق الإداري للوحدة وفريق الاعتبارات البيئة وفريق التكتلات الاقتصادية والفريق المالي، تقديرًا لجهودهم المتميزة خلال عمل البرنامج بمحافظة قنا، كما كرم الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا كلا من الدكتورة رانيا المشاط والدكتورة منال عوض لدورهما البارز في دعم وتنفيذ مشروعات البرنامج وتحقيق مستهدفاته التنموية.

