أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن العلاقات بين القاهرة وبيروت قائمة على الاحترام المتبادل والعمل المشترك.



وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي نشهد تناميا في وتيرة التواصل السياسي بين القاهرة وبيروت، وحريصون على تعزيز العلاقات الثنائية مع لبنان في المجالات كافة، وإرادة سياسية واضحة لتعميق العلاقات بين مصر ولبنان.



كما أكد الدكتور نواف سلام رئيس الوزراء اللبناني، أننا ناقشت مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية.



وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع الدكتور مصطفى مدبولي، أم العلاقة بين مصر ولبنان تشمل تفاعلا في المسار واتفاقا في الرؤى، ونؤكد تعزيز العلاقات بين مصر ولبنان في المجالات كافة.



وتابع: نثمن الدعم المصري للبنان لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وإنهاء الاحتلال.



وبدأت منذ قليل جلسة مباحثات موسعة برئاسة الدكتور نواف سلام رئيس الوزراء اللبناني، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمقر السراي الحكومي،ببيروت لبحث ملفات تعزيز التعاون المُشترك والقضايا الإقليمية بحضور وفدي البلدين.

ويضم الوفد المرافق لرئيس الوزراء الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.

وأُقيمت مراسم استقبال رسمية للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لدى وصوله صباح اليوم؛ إلى مقر السراي الحكومي، بالعاصمة بيروت، حيث كان في استقباله دولة الرئيس الدكتور/ نواف سلام، رئيس مجلس وزراء الجمهورية اللبنانية.

وشهدت مراسم الاستقبال التي جرت في الباحة الخارجية للسراي، مُصافحة وفدي البلدين الرسميين، أعقبها عزف السلامين الجمهوريين لمصر ولبنان.

وتشهد الزيارة نشاطاً مُكثفاً لرئيس الوزراء غداً الجمعة، حيث من المُقرر أن يستقبل الرئيس العماد جوزاف عون، رئيس الجمهورية اللبنانية؛ الدكتور مصطفى مدبولي، بقصر بعبدا.

كما يجمع الدكتور مصطفى مدبولي؛ لقاء مع الرئيس نبيه بري، رئيس مجلس النواب، بمقر البرلمان اللبناني، كما يلقي رئيس الوزراء كلمة خلال لقاء عمل مع الهيئات الاقتصادية بمقر غرفة التجارة والصناعة ببيروت.