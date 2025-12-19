نجلاء بدر: طلبت الطلاق بعد ضغوط نفسية قاسية بسبب فشل محاولات الإنجاب

كشفت الفنانة نجلاء بدر عن معاناتها النفسية والجسدية خلال محاولاتها للإنجاب عبر عمليات تلقيح البويضات، مؤكدة أنها خاضت تجربتين قاسيتين على مدار عامين دون نجاح.

وقالت نجلاء بدر، خلال استضافتها مع الفنان خالد فرج في برنامج Mirror، إن تلك العمليات كانت «قاسية جدًا ومؤلمة على المستويين النفسي والجسدي»، موضحة أنها تضمنت تدخلات هرمونية ومضاعفات خطيرة.

وأضافت: «العمليات دي صعبة جدًا، فيها تدخل في الهرمونات وممكن تسبب مضاعفات خطيرة زي السرطان أو تشوهات للجنين، والدكتور كان بيقولي: مش إنتي عايزة تخلفي؟ خدّي ده، رغم إنه ممكن يضرني ويضر الجنين».

وأشارت إلى أنها خضعت للتجربة مرتين، إلا أن محاولاتها لم تُكلل بالنجاح، قائلة: «عملت ده مرتين وربنا مش عايز إني أخلف، ناس كتير قالتلي سافروا الهند ودول تانية وخلفوا، لكن ربنا مش مقدر إني أخلف».

وأوضحت نجلاء بدر أن هذه الفترة تزامنت مع حالة نفسية شديدة الصعوبة أثرت على علاقتها بزوجها آنذاك، مشيرة إلى أنها كانت تعاني من عصبية مفرطة بسبب الأدوية، ما دفعها إلى طلب الطلاق. وقالت: «كنت عصبية جدًا وقريبة من الجنون بسبب الأدوية، وطلبت الطلاق، وكنت في حالة مش طبيعية».

وأكدت أنها تلقت دعمًا كبيرًا من شقيقها الأكبر نادر، الذي كان لكلماته أثر بالغ في تغيير نظرتها للأمر، حيث قال لها: «مين اللي هيخليكي تخلفي؟ ربنا ولا الدكتور؟»، مضيفة: «حسيت إني اتصفعت بالقلم، وفهمت إن حتى لو حصل حمل، فالولادة نفسها بإرادة ربنا مش الدكتور».





