قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نواف: نثمن الدعم المصري للبنان لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وإنهاء الاحتلال
نجلاء بدر: طلبت الطلاق بعد ضغوط نفسية قاسية بسبب فشل محاولات الإنجاب
وزيرا التخطيط والتنمية المحلية ومحافظ سوهاج يتفقدون المنطقة الصناعية غرب جرجا
مدبولي من بيروت: دعم مصري كامل لاستقرار لبنان ووحدة أراضيه وبسط سلطة الدولة
قناة السويس تستعيد زخمها.. انتعاش في العبور وإيرادات قياسية تعيد الثقة للممر الملاحي العالمي
دراسة علمية تكشف تركيبا جيولوجيا فريدا أسفل مثلث برمودا
رئيس وزراء لبنان: نثمن اهتمام مصر بتعميق الشراكة الاقتصادية والتجارية
امتيازات استثمارية جديدة لمشروعات ريادة الأعمال
بث مباشر.. مؤتمر صحفي لمدبولي ونواف في لبنان
موعد صلاة الجمعة اليوم 19 ديسمبر 2025
أسرع طريقة لاستخراج جواز سفر والأوراق المطلوبة
في عيد ميلاد عفاف شعيب.. لماذا رفضت المشاركة في رأفت الهجان وسر مكالمة صفوت الشريف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

نجلاء بدر: طلبت الطلاق بعد ضغوط نفسية قاسية بسبب فشل محاولات الإنجاب

الفنانة نجلاء بدر
الفنانة نجلاء بدر
أوركيد سامي

كشفت الفنانة نجلاء بدر عن معاناتها النفسية والجسدية خلال محاولاتها للإنجاب عبر عمليات تلقيح البويضات، مؤكدة أنها خاضت تجربتين قاسيتين على مدار عامين دون نجاح.

وقالت نجلاء بدر، خلال استضافتها مع الفنان خالد فرج في برنامج Mirror، إن تلك العمليات كانت «قاسية جدًا ومؤلمة على المستويين النفسي والجسدي»، موضحة أنها تضمنت تدخلات هرمونية ومضاعفات خطيرة. 

وأضافت: «العمليات دي صعبة جدًا، فيها تدخل في الهرمونات وممكن تسبب مضاعفات خطيرة زي السرطان أو تشوهات للجنين، والدكتور كان بيقولي: مش إنتي عايزة تخلفي؟ خدّي ده، رغم إنه ممكن يضرني ويضر الجنين».

وأشارت إلى أنها خضعت للتجربة مرتين، إلا أن محاولاتها لم تُكلل بالنجاح، قائلة: «عملت ده مرتين وربنا مش عايز إني أخلف، ناس كتير قالتلي سافروا الهند ودول تانية وخلفوا، لكن ربنا مش مقدر إني أخلف».

وأوضحت نجلاء بدر أن هذه الفترة تزامنت مع حالة نفسية شديدة الصعوبة أثرت على علاقتها بزوجها آنذاك، مشيرة إلى أنها كانت تعاني من عصبية مفرطة بسبب الأدوية، ما دفعها إلى طلب الطلاق. وقالت: «كنت عصبية جدًا وقريبة من الجنون بسبب الأدوية، وطلبت الطلاق، وكنت في حالة مش طبيعية».

وأكدت أنها تلقت دعمًا كبيرًا من شقيقها الأكبر نادر، الذي كان لكلماته أثر بالغ في تغيير نظرتها للأمر، حيث قال لها: «مين اللي هيخليكي تخلفي؟ ربنا ولا الدكتور؟»، مضيفة: «حسيت إني اتصفعت بالقلم، وفهمت إن حتى لو حصل حمل، فالولادة نفسها بإرادة ربنا مش الدكتور».


 

https://www.facebook.com/share/v/1AN3mQQJw8/

نجلاء بدر اخبار الفن نجوم الفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

باقي 11يوم.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

زفاف ابن حنان ترك

زفاف ابن حنان ترك على فتاة من خارج الوسط الفني.. صور

عمرو ناصر

عمرو ناصر يرفض طلب الزمالك

سلطنة عمان

أفضل مدن العالم للعيش في 2026.. دولة عربية تحقق مفاجأة وتقتحم المركز الرابع عالميا

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر وزيمبابوي في أمم إفريقيا.. وتردد القنوات الناقلة

سعر الذهب

سعر أقل عيار ذهب اليوم 19-12-2025

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم 19-12-2025

الذهب

سعر أكبر عيار ذهب اليوم 19-12-2025

ترشيحاتنا

مدبولي ونظيره اللبناني

رئيس الوزراء يؤكد مَوقفَ مصر الثابت والداعم للبنان قيادةً وحكومةً وشعبًا

احتفالية قصر الثقافة

وزيرتا التخطيط والتنمية المحلية ومحافظ قنا يشهدون احتفالية بقصر الثقافة ويكرمون عددا من المشاركين

وزير العمل خلال لقائه الجالية المصرية بإيطاليا

جبران: حماية حقوق العمالة المصرية بالخارج على رأس أولويات الدولة

بالصور

زفاف ابن حنان ترك على فتاة من خارج الوسط الفني.. صور

زفاف ابن حنان ترك
زفاف ابن حنان ترك
زفاف ابن حنان ترك

فيديو

عفاف شعيب

في عيد ميلاد عفاف شعيب.. لماذا رفضت المشاركة في رأفت الهجان وسر مكالمة صفوت الشريف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

المزيد