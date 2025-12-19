بابا مات وهو ساجد وبكامل صحته .. جنات تكشف تفاصيل في رحيل والدها

كشفت المطربة جنات عن تفاصيل إنسانية مؤثرة حول وفاة والدها، وذلك خلال تصريحاتها في برنامج «بعد الغياب» مع الإعلامية يارا أحمد.

وقالت جنات إن والدها توفي بشكل مفاجئ، مؤكدة أنه كان يتمتع بصحة جيدة ولم يكن يعاني من أي أمراض، مضيفة: «بابا مات وهو ساجد وبكامل صحته»، وهو ما ترك أثرًا عميقًا في نفسها وفي عائلتها.

وأوضحت أن هذا الموقف كان صعبًا ومؤلمًا عليها، لكنه في الوقت نفسه منحها شعورًا بالطمأنينة، معتبرة أن وفاة والدها بهذه الطريقة تُعد من علامات حسن الخاتمة.

وتحدثت جنات عن مدى تعلقها بوالدها وتأثيره الكبير في حياتها الشخصية والفنية، مشيرة إلى أنه كان داعمًا أساسيًا لها في مشوارها، ولا يزال حاضرًا في ذاكرتها ودعائها حتى اليوم.