أوبرا الإسكندرية تغرد بأعمال فريد الأطرش فى ذكرى رحيله

بحضور الدكتور علاء عبد السلام رئيس دار الأوبرا المصرية استمرت رحلة تخليد رموز الموسيقى والغناء والتى تعد أحد مسارات الثقافة المصرية لصون التراث الإبداعى العربى .

ففى قلب الأسكندرية مدينة السحر والجمال وأمام حشد جماهيرى ضخم من محبى الطرب إمتلأ بهم مسرح سيد درويش أحيت فرقة أوبرا الأسكندرية للموسيقى والغناء العربى بقيادة المايسترو احمد عامر ذكرى رحيل فريد الأطرش، ومع الأعمال التى صاغها ملك العود لتشكل عوالم من المشاعر الصادقة إرتدى النجوم محمد حسن جمعة، محمد رئيس، هبة إسماعيل، محمد الخولى، أمير رفاعى، إسلام مرسى، ولاء طلبه، ياسر سعيد، قفاز الإجادة ونجحوا فى آداء عدد من النغمات الراسخة فى مدونات الموسيقى العربية كان منها هلت ليالى، يا واحشنى رد عليا، اياك من حبى، على الله تعود، ليالى الأنس، بقى عايز تنسانى، يا حليوة، علشان ماليش غيرك، ما انحرمش العمر منك، يا حبايبى يا غايبين، يا جميل، احبابنا يا عين، جميل جمال، يا ساعة، أنا واللى بحبه، نجوم الليل .

وفى تعليق له أكد الدكتور علاء عبد السلام إن الحفل يجدد عهد الوفاء للرواد ويعزز الإرتباط بالجذور، مشيراً إنه أحد نماذج الفعاليات الهادفة إلى الحفاظ على الهوية ويأتى تأكيدًا على الدور الذى تلعبه الأوبرا فى إعادة إحياء الإرث الإبداعى العربى .