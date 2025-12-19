قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم الجمعة 19 ديسمبر 2025
الشتاء يبدأ غدا.. درجات الحرارة اليوم 20 ديسمبر 2025| فيديو
وزير خارجية لنظيره التنزاني: مشروع سد جوليوس نيريري نموذج للتعاون والتنمية
وظائف خالية للشباب براتب 12 ألف جنيه.. قدم الآن
الكنيسة الكاثوليكية تشارك في اجتماع الأمانة العامة لمجلس كنائس مصر
فظللْتُ أستغفرُ اللهَ منها ثلاثينَ سنة.. موضوع خطبة الجمعة اليوم
مراسم استقبال رسمية لرئيس الوزراء لدى وصوله السراي الحكومي بلبنان
زيلينسكي: قرض الاتحاد الأوروبي البالغ 90 مليار يورو يعزز الدفاعات الأوكرانية
الطقس اليوم.. انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة والأجواء باردة
بمقر الحكومة بلبنان.. سلام ومدبولي يبحثان تعزيز التعاون والقضايا الإقليمية
سوريا.. دورية تابعة لجيش الاحتلال تتوغل في ريف القنيطرة
قضية بقاء.. رئيس كوريا الجنوبية يدعو لتغطية علاج تساقط الشعر بالتأمين الصحي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

الجبهة يخسر 5 مقاعد ومستقبل وطن مقعدين.. أرقام مهمة عن جولة الإعادة بالمرحلة الثانية

انتخابات مجلس النواب
انتخابات مجلس النواب
عبد الرحمن سرحان

شهدت نتائج الحصر العددي لجولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 خسائر متباينة في مقاعد الأحزاب والمستقلين.

ووفقًا لما أسفرت عنه نتائج الحصر العددي لجولة الإعادة التي أجريت في 13 دائرة على 101 مقعدًا وتنافس فيها 202 مرشحًا، فقد واصلت الأحزاب خسائرها وإن كانت قد حققت أيضا مكاسب بارزة في العديد من الدوائر والمحافظات.

الحصر العددي لانتخابات النواب

كذلك المستقلون، كان لهم نصيب من الفوز بعد كبير من المقاعد إلى جانب خسارة عدد آخر من المقاعد أيضا.

البداية مع حزب مستقبل وطن الذي خسر مقعدين من أصل 36 مقعدًا نافس عليهم في جولة الإعادة بالمرحلة الثانية، فيما خسر الحزب 34 مقعدًا. مقابل 46 مقعدًا فاز بهم المستقلون.

أما الجبهة الوطنية فقد فاز بـ 9 مقاعد وخسر 5 مقاعد، مقابل أعلى الخسائر التي حققها حزب حماة الوطن بواقع 11 مقعدًا من أصل 19 مقعدًا نافس عليهم ليفوز بـ 7 منهم.

انتخابات الإعادة

وأجريت جولة الإعادة للمرحلة الثانية في انتخابات مجلس النواب 2025، على المقاعد الفردية فقط، على مدار يومي الأربعاء والخميس 17 و18 ديسمبر الجاري في الداخل، ويتنافس فيها 202 مرشحا على 101 مقعد فى 55 دائرة داخل 13 محافظة.

دوائر ومحافظات المرحلة الثانية

وتشمل جولة الإعادة للمرحلة الثانية 55 دائرة، تضم محافظة الدقهلية: إعادة فى دوائرها بالكامل وعددها 10 دوائر، ومحافظة الغربية: إعادة في دوائرها بالكامل وعددها 7 دوائر، ومحافظة كفر الشيخ: إعادة في دوائرها بالكامل وعددها 4 دوائر، ومحافظة المنوفية: إعادة في دوائرها بالكامل وعددها 6 دوائر، ومحافظة القليوبية: إعادة فى 5 دوائر من أصل 6، ومحافظة الشرقية: إعادة فى 8 دوائر من أصل 9، ومحافظة القاهرة: إعادة فى 7 دوائر من أصل 19، ومحافظة دمياط: إعادة فى دائرة واحدة، بالإضافة إلى محافظة بورسعيد: إعادة فى دائرة واحدة، ومحافظة الإسماعيلية: إعادة فى 3 دوائر، ومحافظة السويس: إعادة فى دائرة واحدة، ومحافظة شمال سيناء: إعادة فى دائرة واحدة، ومحافظة جنوب سيناء: إعادة فى دائرة واحدة.

انتخابات مجلس النواب انتخابات مجلس النواب 2025 اخبار انتخابات مجلس النواب اخبار انتخابات مجلس النواب 2025 الاخبار الانتخابات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس غدًا الجمعة

يارا السكري - أحمد العوضي

غالي علي جداً .. يارا السكري تكشف حقيقة ارتباطها بـ أحمد العوضي

عداد الكهرباء

باقي 11يوم.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

أخطاء شائعة تؤدي لسحب بطاقة الفيزا داخل الـATM.. كيف تتصرف؟

أخطاء شائعة تؤدي لسحب بطاقة الفيزا داخل الـATM.. كيف تسترجعها؟

زفاف ابن حنان ترك

زفاف ابن حنان ترك على فتاة من خارج الوسط الفني.. صور

عمرو ناصر

عمرو ناصر يرفض طلب الزمالك

جامعة الملك سلمان

الطب 74% والهندسة 64%.. الحدود الدنيا بتنسيق جامعة الملك سلمان التيرم الثاني

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر وزيمبابوي في أمم إفريقيا.. وتردد القنوات الناقلة

ترشيحاتنا

مرصد الأزهر

مرصد الأزهر: اختطاف 13 مصليًا في هجوم مسلح على كنيسة بوسط نيجيريا

الزواج

هل وجود الآيات القرآنية في غرفة النوم أثناء العلاقة الزوجية حرام؟ أمين الفتوى يجيب

الزكاة

ما حكم إخراج الزكاة لعمليات زرع النخاع وغيرها للمرضى الفقراء؟

بالصور

زفاف ابن حنان ترك على فتاة من خارج الوسط الفني.. صور

زفاف ابن حنان ترك
زفاف ابن حنان ترك
زفاف ابن حنان ترك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

المزيد