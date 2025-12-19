الجبهة يخسر 5 مقاعد ومستقبل وطن مقعدين.. أرقام مهمة عن جولة الإعادة بالمرحلة الثانية

شهدت نتائج الحصر العددي لجولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 خسائر متباينة في مقاعد الأحزاب والمستقلين.

ووفقًا لما أسفرت عنه نتائج الحصر العددي لجولة الإعادة التي أجريت في 13 دائرة على 101 مقعدًا وتنافس فيها 202 مرشحًا، فقد واصلت الأحزاب خسائرها وإن كانت قد حققت أيضا مكاسب بارزة في العديد من الدوائر والمحافظات.

الحصر العددي لانتخابات النواب

كذلك المستقلون، كان لهم نصيب من الفوز بعد كبير من المقاعد إلى جانب خسارة عدد آخر من المقاعد أيضا.

البداية مع حزب مستقبل وطن الذي خسر مقعدين من أصل 36 مقعدًا نافس عليهم في جولة الإعادة بالمرحلة الثانية، فيما خسر الحزب 34 مقعدًا. مقابل 46 مقعدًا فاز بهم المستقلون.

أما الجبهة الوطنية فقد فاز بـ 9 مقاعد وخسر 5 مقاعد، مقابل أعلى الخسائر التي حققها حزب حماة الوطن بواقع 11 مقعدًا من أصل 19 مقعدًا نافس عليهم ليفوز بـ 7 منهم.

انتخابات الإعادة

وأجريت جولة الإعادة للمرحلة الثانية في انتخابات مجلس النواب 2025، على المقاعد الفردية فقط، على مدار يومي الأربعاء والخميس 17 و18 ديسمبر الجاري في الداخل، ويتنافس فيها 202 مرشحا على 101 مقعد فى 55 دائرة داخل 13 محافظة.

دوائر ومحافظات المرحلة الثانية

وتشمل جولة الإعادة للمرحلة الثانية 55 دائرة، تضم محافظة الدقهلية: إعادة فى دوائرها بالكامل وعددها 10 دوائر، ومحافظة الغربية: إعادة في دوائرها بالكامل وعددها 7 دوائر، ومحافظة كفر الشيخ: إعادة في دوائرها بالكامل وعددها 4 دوائر، ومحافظة المنوفية: إعادة في دوائرها بالكامل وعددها 6 دوائر، ومحافظة القليوبية: إعادة فى 5 دوائر من أصل 6، ومحافظة الشرقية: إعادة فى 8 دوائر من أصل 9، ومحافظة القاهرة: إعادة فى 7 دوائر من أصل 19، ومحافظة دمياط: إعادة فى دائرة واحدة، بالإضافة إلى محافظة بورسعيد: إعادة فى دائرة واحدة، ومحافظة الإسماعيلية: إعادة فى 3 دوائر، ومحافظة السويس: إعادة فى دائرة واحدة، ومحافظة شمال سيناء: إعادة فى دائرة واحدة، ومحافظة جنوب سيناء: إعادة فى دائرة واحدة.