برلمان

حصر عددي.. المعارضة بجولة الإعادة بين الفوز والخسارة| تفاصيل

انتخابات مجلس النواب
انتخابات مجلس النواب
عبد الرحمن سرحان

أسرفت نتائج الحصر العددي لانتخابات الإعادة بالمرحلة الثانية لمجلس  النواب عن فوزي مرشحين معارضين وخسارة المعارض الثالث.

وفاز محمد عبد العليم داود مرشح حزب الوفد كما فاز أحمد البرلسي مرشح حزب التجمع.

فيما خسر السباق في المنصور المرشح المعارض أحمد الشرقاوي. حيث أسفرت نتيجة جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب بدائرة أول وثاني المنصورة «بندر المنصورة» عن تصدّر المرشح رضا عبدالسلام (مستقل) قائمة الأصوات، بعدما حصل على 37,862 صوتًا.

وجاء في المركز الثاني المرشح نبيل أبوورده (مستقل) بحصوله على 22,712 صوتًا،

وخسر السباق المرشح وحيد فوده (حزب مستقبل وطن) الذي حصد 21,386 صوتًا، بينما حلّ المرشح أحمد الشرقاوي (مستقل) رابعًا بـ 15,894 صوتًا.

وشهدت جولة الإعادة منافسة قوية بين المرشحين، في ظل إقبال ملحوظ من الناخبين، مع متابعة دقيقة من الجهات المختصة لسير العملية الانتخابية وإجراءات الفرز وإعلان النتائج.

وحصل حزب المؤتمر على 3 مقاعد بنظام القائمة 2025.

وأجريت جولة الإعادة للمرحلة الثانية في انتخابات مجلس النواب 2025، على المقاعد الفردية فقط، على مدار يومي الأربعاء والخميس 17 و18 ديسمبر الجاري في الداخل، ويتنافس فيها 202 مرشحا على 101 مقعد فى 55 دائرة داخل 13 محافظة.

دوائر ومحافظات المرحلة الثانية التي أجرى بها انتخابات مجلس النواب
وتشمل جولة الإعادة للمرحلة الثانية 55 دائرة، تضم محافظة الدقهلية: إعادة فى دوائرها بالكامل وعددها 10 دوائر، ومحافظة الغربية: إعادة في دوائرها بالكامل وعددها 7 دوائر، ومحافظة كفر الشيخ: إعادة في دوائرها بالكامل وعددها 4 دوائر، ومحافظة المنوفية: إعادة في دوائرها بالكامل وعددها 6 دوائر، ومحافظة القليوبية: إعادة فى 5 دوائر من أصل 6، ومحافظة الشرقية: إعادة فى 8 دوائر من أصل 9، ومحافظة القاهرة: إعادة فى 7 دوائر من أصل 19، ومحافظة دمياط: إعادة فى دائرة واحدة، بالإضافة إلى محافظة بورسعيد: إعادة فى دائرة واحدة، ومحافظة الإسماعيلية: إعادة فى 3 دوائر، ومحافظة السويس: إعادة فى دائرة واحدة، ومحافظة شمال سيناء: إعادة فى دائرة واحدة، ومحافظة جنوب سيناء: إعادة فى دائرة واحدة.

