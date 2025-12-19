وظائف خالية للشباب براتب 12 ألف جنيه.. قدم الآن

يبحث عدد كبير من المواطنين عن فرص العمل المتاحة، والتي تواصل الدولة جهودها لدعم تشغيل الشباب وتوفير فرص عمل مناسبة بمختلف القطاعات، حيث أتاح موقع فرصنا التابع لوزارة التضامن الاجتماعي عددا من وظائف كاشير برواتب تتجاوز 10 الاف جنيه شهريا، في إطار دعم الاستقرار المهني وتمكين الشباب من الالتحاق بسوق العمل واكتساب الخبرات العملية اللازمة.

وظائف

وظائف كاشير في مطعم ويستروس

وأعلن مطعم ويستروس عن إتاحة وظائف كاشير برواتب أساسية تتراوح بين 6 الاف و7 الاف جنيه، مع حوافز إضافية تصل إلى 800 جنيه، إلى جانب توفير وجبة يومية واحتساب الوقت الإضافي.

ويشترط المطعم توافر خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال المطاعم والكافيهات، والقدرة على التعامل مع أنظمة الكول سنتر وحل شكاوى العملاء بكفاءة.

ويعتمد نظام العمل على شيفت مدته 9 ساعات يوميا، مع الحصول على 4 أيام إجازة شهريا، على أن يكون الحد الأدنى للمؤهل ثانوية فنية نظام 3 سنوات، مع امتلاك مهارات جيدة جدا في استخدام الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية.

وظائف خالية كاشير بشركة ديارك

وأعلنت شركة ديارك عن فتح باب التقديم لشغل وظيفة كاشير للحاصلين على مؤهل عال، برواتب أساسية تتراوح بين 7 الاف و 12 الف جنيه، إلى جانب احتساب ساعات العمل الإضافية وتوفير تأمينات اجتماعية.

واشترطت الشركة أن يتراوح سن المتقدم بين 23 و40 عاما، مع خبرة عملية من سنة إلى 5 سنوات، وإجادة أساسيات اللغة الإنجليزية والتعامل مع الحاسب الآلي.

وتشمل المهام الوظيفية التعامل الدقيق مع النقود، وإجراء جرد يومي للصندوق وتصفيره بنهاية الدوام، وتنفيذ المهام الإدارية المرتبطة بالوظيفة، بالإضافة إلى حسن استقبال العملاء وتلبية احتياجاتهم، وإبلاغ المشرف المباشر بأي معوقات قد تؤثر على جودة الخدمة المقدمة.

الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني

أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني اعتبارا من 1 يناير 2026، في إطار خطة الدولة لربط الأجر الفعلي للمؤمن عليه بقيمة مستحقاته التأمينية المستقبلية، بما يساهم في تحسين مستوى المعاشات وتعزيز الحماية الاجتماعية.

رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني

قررت الهيئة رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه، كما تم رفع الحد الأقصى من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه، وذلك تنفيذا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وبما يضمن احتساب المعاشات على أسس أكثر عدالة تعكس الأجور الحقيقية للمؤمن عليهم.

تصريحات رئيس هيئة التأمينات

وأكد اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن تعديل حدود أجر الاشتراك يستهدف تحقيق الاستدامة المالية للنظام التأميني، وضمان حقوق المؤمن عليهم، بما ينعكس إيجابيا على قيمة المعاشات عند بلوغ سن التقاعد.

الحد الأدنى والأقصى للمعاش في 2026

وأوضح رئيس الهيئة أن الحد الأدنى للمعاش للمحالين للتقاعد اعتبارا من يناير 2026 سيرتفع إلى 1755 جنيها، مقابل 1495 جنيها حاليا، في حين يرتفع الحد الأقصى للمعاش إلى 13360 جنيها بدلا من 11600 جنيه.

وأشار إلى أن خطة تحسين المعاشات أسفرت عن زيادات متدرجة خلال الفترة من 2019 وحتى 2026، حيث ارتفع الحد الأدنى للمعاش من 900 جنيه إلى 1755 جنيها، كما صعد الحد الأقصى من 6480 جنيها إلى 13360 جنيها، في إطار حرص الدولة على دعم أصحاب المعاشات وتحسين مستوى معيشتهم.

طريقة الاستعلام عن المعاش

أتاحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي خدمة الاستعلام عن بيانات المعاش إلكترونيا، من خلال الدخول على الموقع الرسمي للهيئة، ثم اختيار الخدمات التأمينية، والضغط على الاستعلام عن البيانات الأساسية لصاحب المعاش، وإدخال الرقم القومي، لتظهر البيانات الأساسية وقيمة المعاش المستحق.

التأمين على الأجر الفعلي

وأكدت الهيئة أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ألزم أصحاب الأعمال بالتأمين على الأجر الفعلي للمؤمن عليه، مع وضع حد أدنى لأجر الاشتراك لبعض الفئات التي يصعب تحديد أجورها بدقة، مثل العمالة غير المنتظمة، وعمال المقاولات والتشييد والبناء، وعمال الزراعة.

وفي إطار التيسير على المنشآت التي يزيد عدد المؤمن عليهم بها عن 100 مؤمن عليه، سمحت الهيئة بتقديم استمارات تعديل الأجور من خلال وسيط إلكتروني، مثل فلاش ميموري أو اسطوانة مدمجة، تتضمن بيانات المؤمن عليهم وتعديلات الأجور، على أن يتم تسليمها إلى مكتب التأمينات المختص.