بسبب تايوان.. تحذير شديد اللهجة من الصين إلى الولايات المتحدة الأمريكية

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قوه جيا كون أن أي إجراء أمريكي لتسليح تايوان ستكون له عواقب وخيمة.

ودعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قوه جيا كون، الولايات المتحدة إلى التعامل بموضوعية وعقلانية مع تطور الصين.

وشدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قوه جيا كون على ضرورة ان يبقى كلا من الصين والعالم في حالة تأهب بعد تصريحات المسؤول الياباني حول ضرورة امتلاك الأسلحة النووية.

وعلق قوه جيا كون، متحدث الخارجية الصينية، على تعديل استراتيجية الأمن القومي الأمريكي بأن التعايش السلمي والتعاون الثنائي هو الخيار الصحيح والوحيد للعلاقات بين بكين وواشنطن.

وأكد متحدث الخارجية الصينية، أن التعاون بين الصين والولايات المتحدة مفيد للطرفين، في حين أن المواجهة تضر بكليهما، مضيفا: بكين مستعدة للتعاون مع واشنطن من أجل تعزيز مزيد من التطور المستقر للعلاقات الصينية الأمريكية، مع الدفاع بحزم عن سيادتها وأمنها ومصالحها التنموية.

وقال: “الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون المربح للجانبين هو الطريق الصحيح للتعايش بين الصين والولايات المتحدة، وكذلك الخيار الصحيح والواقعي الوحيد”.