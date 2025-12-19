قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

مقتل 3 أشخاص جراء عملية طعن بجنوب الصين

محمود نوفل

أفادت وسائل إعلام صينية بمقتل 3 أشخاص جراء عملية طعن في مجمع سكني في منطقة قوانغشي تشوانغ الذاتية الحكم في جنوب الصين.

وفي سياق أخر ؛ قال وزير الخارجية الصيني وانج يي، في وقت سابق  إن الصين ستواصل دورها البناء في تعزيز إعادة بناء السلام بين كمبوديا وتايلاند.

وجاءت تصريحات وزير خارجية الصين، وفقا لوكالة أنباء "شينخوا" الصينية، خلال محادثتين هاتفيتين مع كل من براك سوخون نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الكمبودي، وسيهاساك فوانغكيتكيو وزير الخارجية التايلاندي.

وأطلع الجانبان الكمبودي والتايلاندي "وانج" على أحدث التطورات المتعلقة بالاشتباكات في المنطقة الحدودية بين كمبوديا وتايلاند، وأعربا عن استعدادهما لخفض التصعيد ووقف إطلاق النار.

وقال وزير الخارجية الصيني: "إن الصين، بصفتها صديقة وجارة قريبة من كل من كمبوديا وتايلاند، لا ترغب في رؤية البلدين ينخرطان في صراع عسكري، وتشعر بحزن عميق إزاء الخسائر في صفوف المدنيين جراء الاشتباكات".

وأشار إلى أن حدة هذه الجولة من الصراع فاقت بكثير سابقاتها، وأن استمرارها يضر بالطرفين ويقوض وحدة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، مشيرا إلى أن الأولوية القصوى هي اتخاذ خطوة حاسمة، ووقف إطلاق النار في أقرب وقت ممكن، والحيلولة دون وقوع المزيد من الخسائر، وإعادة بناء الثقة المتبادلة.

وأوضح أن الصين التزمت بنهج حيادي ونزيه في التعامل مع النزاع الحدودي بين كمبوديا وتايلاند، ونشطت في تشجيع محادثات السلام ودعم جهود الوساطة التي تبذلها آسيان.

وأشار إلى أن المبعوث الخاص لوزارة الخارجية الصينية للشؤون الآسيوية قد بدأ جولة وساطة دبلوماسية إلى كمبوديا وتايلاند.


وأعرب عن أمل الصين في أن يتخذ كل من كمبوديا وتايلاند تدابير فعالة لضمان سلامة المشاريع الصينية والأفراد الصينيين، وأن تظلا متيقظتين لمحاولات بعض الأطراف نشر معلومات مضللة وتشويه علاقات الصين الودية مع البلدين.

وأشاد سوخون وسيهاساك، بموقف الصين الموضوعي والمتوازن في الوساطة وتعزيز الحوار، ورحبا بوساطة المبعوث الصيني الخاص. وأعربا عن أملهما في أن تؤدي الصين دورا أكثر أهمية في المساعدة على تخفيف حدة التوترات واستعادة السلام.

