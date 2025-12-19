قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إسرائيليون يدهسون فلسطينيا في نابلس
شجع منتخبك الوطني الآن| فيفا يطلق تذاكر مونديال كأس العالم 2026 بأسعار منخفضة.. تفاصيل الحجز
أذكار الصباح.. تمحو سيئاتك وتحصنك وترفع درجاتك
من بعبدا إلى البرلمان.. مدبولي يبحث مع قيادات لبنان تعزيز العلاقات الاستراتيجية
بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم الجمعة.. استعدوا للبرودة والشبورة
باقي 11يوم.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة
مواعيد مباريات اليوم الجمعة في ثاني جولات كأس عاصمة مصر
سعر أشهر عيار 21 اليوم 19-12-2025
رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني أول يناير 2026| هتزيد كام
العثور على جثة المشتبه به في حادث إطلاق النار بجامعة براون
التعاون والتكامل في نهر النيل.. وزير الخارجية يلتقي نظيره التنزاني
موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا اليوم في كأس عاصمة مصر 2025-2026
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
إسرائيليون يدهسون فلسطينيا في نابلس

محمود نوفل

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إعتقال إسرائيليين دخلوا عمدا منطقة مدينة نابلس دون تصريح ودهسوا فلسطينيا وفروا.

وفي سياق أدآخر ؛ شهدت إسرائيل، تصعيدا جديدا في احتجاجات الحريديم، امتد من القدس إلى مدينة عسقلان، على خلفية اعتقال فارين من الخدمة العسكرية، ومحاولات تمرير قانون إعفاء من التجنيد، ما أدى إلى إغلاق طرق رئيسية واعتقال عدد من المتظاهرين.

وأفادت الشرطة الإسرائيلية بأنها منعت حافلات تقل متظاهرين من فصيل «القدس» من دخول عسقلان، بعد معلومات عن نيتهم تنظيم احتجاج قرب منزل أحد ضباط الشرطة العسكرية.

واضطر المتظاهرون إلى النزول عند المدخل الشمالي للمدينة، حيث أغلقوا الطريق السريع رقم 4 ومفارق رئيسية أخرى، قبل أن تعتقل الشرطة ثمانية أشخاص بشبهة الاعتداء على أفرادها والإخلال بالنظام العام.


وقالت الشرطة إن المتظاهرين تجاهلوا أوامر التفريق، ما دفعها لاستخدام القوة لتفريقهم، مؤكدة أنها «ستسمح بالتظاهر في إطار القانون، لكنها ستتعامل بحزم مع أعمال الشغب والاعتداء على رجال الأمن».


من جهته، أعلن فصيل «القدس» أن الاحتجاجات جاءت ردا على ما وصفه بـ«الاعتقال الجنائي لطلاب المعاهد الدينية»، ومحاولات توقيفهم داخل منازلهم، مؤكدًا أن المظاهرات استهدفت الوصول إلى محيط منزل ضابط في الشرطة العسكرية، الذي اتهمه بقيادة «حملة اضطهاد ضد طلاب التوراة».


ووفق الفصيل، أدى منع الشرطة للمتظاهرين من الوصول إلى الموقع إلى فرض حصار فعلي على مداخل عسقلان، حيث أُغلقت الطرق المؤدية للمدينة ومنع الدخول والخروج منها لساعات.


وفي موازاة ذلك، نُظّمت في حي ميا شعاريم بالقدس مسيرات واحتفالات شارك فيها أطفال يحملون مشاعل، احتفاءً بإطلاق سراح جندي فار من الخدمة العسكرية بعد قضائه 90 يومًا في سجن عسكري، وسط رقصات في الشوارع.


وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوتر بين الجيش الإسرائيلي والجماعات الحريدية المتشددة، عقب سلسلة اعتقالات ومحاولات توقيف لفارين من الخدمة خلال الأيام الماضية، بعضها فشل بسبب تدخل محتجين، فيما أسفرت مواجهات سابقة في القدس عن إصابة 13 شرطيا بجروح طفيفة خلال اشتباكات استمرت لساعات.

