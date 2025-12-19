قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إسرائيليون يدهسون فلسطينيا في نابلس
شجع منتخبك الوطني الآن| فيفا يطلق تذاكر مونديال كأس العالم 2026 بأسعار منخفضة.. تفاصيل الحجز
أذكار الصباح.. تمحو سيئاتك وتحصنك وترفع درجاتك
من بعبدا إلى البرلمان.. مدبولي يبحث مع قيادات لبنان تعزيز العلاقات الاستراتيجية
بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم الجمعة.. استعدوا للبرودة والشبورة
باقي 11يوم.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة
مواعيد مباريات اليوم الجمعة في ثاني جولات كأس عاصمة مصر
سعر أشهر عيار 21 اليوم 19-12-2025
رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني أول يناير 2026| هتزيد كام
العثور على جثة المشتبه به في حادث إطلاق النار بجامعة براون
التعاون والتكامل في نهر النيل.. وزير الخارجية يلتقي نظيره التنزاني
موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا اليوم في كأس عاصمة مصر 2025-2026
شجع منتخبك الوطني الآن| فيفا يطلق تذاكر مونديال كأس العالم 2026 بأسعار منخفضة.. تفاصيل الحجز

أحمد العيسوي

في خطوة تهدف إلى تلطيف الانتقادات المستمرة بشأن أسعار تذاكر كأس العالم 2026، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن إطلاق فئة جديدة من التذاكر منخفضة السعر، لتتيح للجماهير فرصة متابعة مباريات البطولة بأسعار معقولة.

تذاكر بسعر 60 دولاراً لكل مباراة

وأوضح "فيفا" في بيان رسمي أن فئة "دخول الجماهير" ستتوفر بسعر 60 دولاراً أمريكياً لكل تذكرة، وستشمل جميع المباريات الـ104، بما في ذلك المباراة النهائية. وأضاف البيان أن هذه المبادرة صُممت لدعم الجماهير المسافرة وتشجيعها على متابعة منتخباتها الوطنية طوال البطولة، مؤكدًا أن التذاكر منخفضة السعر ستشكل 10% فقط من حصة كل اتحاد وطني من التذاكر، وتخصص لمشجعي الفرق المؤهلة.

انتقادات جماهيرية وأوروبية حادة

سبق أن أعربت رابطة مشجعي كرة القدم في أوروبا عن استيائها من الأسعار المرتفعة التي يعتزم "فيفا" فرضها، ووصفتها بأنها "فلكية" وتستهدف أكثر المشجعين وفاءً، أي أولئك القادرين على شراء التذاكر عبر اتحاداتهم الوطنية لمتابعة منتخبات بلادهم.
وطالبت الرابطة "فيفا" بتعليق بيع تذاكر تخصيصات الاتحادات وفتح مشاورات لإعادة النظر في الأسعار، حتى يتم التوصل إلى حل يحترم تقاليد كأس العالم وقيمتها الثقافية.

وحسب معلومات الرابطة، فإن متابعة فريق من المباراة الأولى حتى النهائي قد تكلف المشجع ما لا يقل عن 6900 دولار (نحو 6000 يورو)، أي ما يقارب خمسة أضعاف تكلفة متابعة البطولة في مونديال 2022 في قطر، رغم أن الملف المقدم لاستضافة الحدث عام 2018 كان قد وعد بتذاكر تبدأ من 21 دولاراً فقط.

 

عند الإعلان عن التذاكر الجديدة، شدد "فيفا" على ضرورة أن تضمن الاتحادات الوطنية تخصيص هذه التذاكر لمشجعيها المخلصين المرتبطين ارتباطاً قوي بمنتخباتهم الوطنية. كما أشار البيان إلى أن الإعلان جاء في ظل "طلب عالمي استثنائي على التذاكر"، حيث تم تسجيل 20 مليون طلب حتى الآن.

 

تأتي هذه الخطوة ضمن محاولات "فيفا" لموازنة الانتقادات الشعبية مع الطلب الضخم على تذاكر البطولة، في وقت يسعى فيه المشجعون حول العالم لمتابعة فرقهم الوطنية في نسخة تعد الأكبر في تاريخ كأس العالم على الإطلاق.

