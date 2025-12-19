قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الشتاء يبدأ غدا.. درجات الحرارة اليوم 20 ديسمبر 2025| فيديو
وزير خارجية لنظيره التنزاني: مشروع سد جوليوس نيريري نموذج للتعاون والتنمية
وظائف خالية للشباب براتب 12 ألف جنيه.. قدم الآن
الكنيسة الكاثوليكية تشارك في اجتماع الأمانة العامة لمجلس كنائس مصر
فظللْتُ أستغفرُ اللهَ منها ثلاثينَ سنة.. موضوع خطبة الجمعة اليوم
مراسم استقبال رسمية لرئيس الوزراء لدى وصوله السراي الحكومي بلبنان
زيلينسكي: قرض الاتحاد الأوروبي البالغ 90 مليار يورو يعزز الدفاعات الأوكرانية
الطقس اليوم.. انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة والأجواء باردة
بمقر الحكومة بلبنان.. سلام ومدبولي يبحثان تعزيز التعاون والقضايا الإقليمية
سوريا.. دورية تابعة لجيش الاحتلال تتوغل في ريف القنيطرة
قضية بقاء.. رئيس كوريا الجنوبية يدعو لتغطية علاج تساقط الشعر بالتأمين الصحي
لجنة التفتيش الأمني بالمطارات تتابع تأمين تشغيل البالون الطائر بالبر الغربي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

سوريا.. دورية تابعة لجيش الاحتلال تتوغل في ريف القنيطرة

قوات الاحتلال
قوات الاحتلال
محمود نوفل

أفادت وسائل إعلام سورية بتوغل دورية لجيش الاحتلال الإسرائيلي  على أطراف بلدة الرفيد باتجاه بلدة العشة في ريف القنيطرة.

وبالأمس؛ توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي،  في قرية الحيران وتلة الدرعية غرب قرية المعلقة بريف القنيطرة الجنوبي واعتقلت شاباً وجرفت أراضي.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن قوة للاحتلال مؤلفة من سبع آليات عسكرية توغلت عند الساعة الخامسة فجرًا في قرية الحيران وفتشت أحد المنازل واعتقلت شابًا.

فيما توغلت قوة أخرى للاحتلال مؤلفة من دبابتين وجرافتين عسكريتين إضافة إلى سيارة عسكرية، في تلة الدرعية، ونفذت عمليات تجريف داخل موقع سرية عسكرية مهجورة، وأطلقت النار في الهواء بهدف ترويع الأهالي الموجودين في محيط المنطقة، ما تسبب بحالة من الخوف والقلق بين المدنيين.

وكانت قوات الاحتلال توغلت أمس في قرى عدة بريف القنيطرة.

وتواصل إسرائيل سياساتها العدوانية وخرقها اتفاق فض الاشتباك عام 1974، عبر التوغل في الجنوب السوري، والاعتداء على المواطنين من خلال المداهمات والاعتقالات التعسفية والتهجير القسري وتدمير الممتلكات، وتجريف الأراضي الزراعية.

وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدةً أن جميع الإجراءات التي يتخذها في الجنوب السوري باطلة ولاغية، ولا تُرتب أي أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي، وتدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته وردع ممارسات الاحتلال، وإلزامه بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري والعودة لاتفاقية فض الاشتباك 1974.

سوريا جيش الاحتلال ريف القنيطرة اتفاق فض الاشتباك القانون الدولي

