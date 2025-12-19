ماراثون للدراجات على كورنيش النيل احتفالًا بالعيد القومي للأقصر

أُقيم صباح اليوم الجمعة ماراثون للدراجات الهوائية على كورنيش النيل بمدينة الأقصر، بحضور اللواء عبد الله عاشور سكرتير عام محافظة الأقصر، والدكتور محمد عبد الوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالأقصر، ومحمد محمود جمعة وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

وانطلق الماراثون من متحف التحنيط بكورنيش النيل وصولًا إلى معبد الكرنك، وسط مشاركة واسعة من الشباب والأهالي ، تقدر بنحو ٣٠٠ مشارك من أندية ومراكز الشباب بالمحافظة.

ومن جانبه، قال سكرتير عام محافظة الأقصر إن تنظيم هذا الماراثون يأتي في إطار دعم المحافظة للأنشطة الرياضية والمجتمعية، وترسيخ ثقافة ممارسة الرياضة كأسلوب حياة، إلى جانب إبراز المقومات السياحية والحضارية للأقصر على كورنيش النيل، مؤكدًا استمرار الفعاليات المتنوعة احتفالًا بالعيد القومي بما يعكس روح الانتماء والمشاركة الإيجابية بين المواطنين.

يذكر أن هذا الماراثون هو ثالث ماراثون هذا الشهر ، حيث أقيم خلال الجمعتين الماضيين ماراثونات للركض احتفالا باعياد الأقصر القومية .