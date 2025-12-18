قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

ماذا دار بين نقيب المهندسين ومحافظ الأقصر خلال زيارته المحافظة؟

لقاء نقيب المهندسين ومحافظ الأقصر
لقاء نقيب المهندسين ومحافظ الأقصر
الديب أبوعلي

شهد المهندس طارق النبراوي، نقيب مهندسي مصر، والمهندس عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر، توقيع بروتوكول تعاون بين محافظة الأقصر ونقابة المهندسين الفرعية بالأقصر، في خطوة تستهدف تعظيم الاستفادة من الخبرات الهندسية، ودعم شباب المهندسين، ورفع معدلات الدقة والكفاءة في تنفيذ المشروعات داخل نطاق المحافظة.

وقع البروتوكول كل من المهندس محمد علي محفوظ- رئيس نقابة المهندسين الفرعية بالأقصر، واللواء عبدالله عاشور حسن- السكرتير العام لمحافظة الأقصر، بحضور عدد من قيادات المحافظة والنقابة العامة والفرعية.

وأكد المهندس طارق النبراوي أن توقيع هذا البروتوكول يعكس إيمان الدولة بالدور الوطني والمهني الذي تقوم به نقابة المهندسين، مشددًا على أن النقابة تمتلك خبرات كبيرة قادرة على الإسهام بفاعلية في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية بالمحافظات.

وأضاف أن هذا التعاون يمثل نموذجًا عمليًا للشراكة بين مؤسسات الدولة والكيانات المهنية، بما يضمن جودة التنفيذ والاستفادة من الكفاءات الهندسية.

وأوضح النبراوي، أن البروتوكول يفتح آفاقًا واسعة أمام شباب المهندسين للمشاركة الفعلية في مشروعات المحافظة، واكتساب الخبرات العملية، وتوفير فرص عمل حقيقية، مؤكدًا أن النقابة ستدعم هذا التعاون بكل إمكاناتها الفنية والبشرية.

ودعا إلى تعميم هذه التجربة في باقي المحافظات باعتبارها خطوة مهمة نحو تعزيز دور العمل الهندسي في خدمة المجتمع.

ومن جانبه، أكد محافظ الأقصر أن هذا البروتوكول يُعد الأول من نوعه على مستوى المحافظات، مشيرًا إلى أنه يمثل بداية تعاون مثمر يحقق جودة أعلى في العمل ويوفر فرص عمل حقيقية لشباب المهندسين، مع التأكيد على الشراكة الكاملة لضمان نجاح الطرفين.

ويتضمن البروتوكول سبعة بنود رئيسية، من أبرزها التعاون في تنفيذ مشروعات المحافظة بكفاءة عالية، وإشراك المهندسين في الأعمال والاستشارات الهندسية، وإتاحة فرص عمل لشباب المهندسين من أعضاء الجمعية العمومية، بما يسهم في دعم خطط التنمية بمحافظة الأقصر.

المهندس طارق النبراوي طارق النبراوي نقيب مهندسي مصر المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر محافظة الأقصر نقابة المهندسين نقابة المهندسين الفرعية بالأقصر نقيب المهندسين

