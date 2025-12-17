قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خالد أبو بكر: معدل الفقر يفرض إعادة النظر في السياسات الاقتصادية
إقالات وإعادة هيكلة|قرارات عاجلة من "مدارس النيل" بعد واقعة الاعتداء على التلاميذ
أحمد حسن: المصري وسيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي يتفاوضون لضم حمزة علاء
لتخويف المستثمرين.. أحمد موسى: منجم السكري واجه حملات تشويه وبلاغات كيدية بعد 2011
لا شبهة جنائية.. النيابة العامة تُصرّح بدفن جثمان الفنانة نيفين مندور
خير كبير.. أحمد موسى يتحدث عن منجم السكري ويكشف الحقائق
270 مليون جرعة سنويا.. مصر تدشن أكبر مصنع متكامل لإنتاج اللقاحات وتوطين التكنولوجيا الحيوية
تعليم الجيزة تعلن نتيجة التنسيق الرابع للصف الأول لمرحلة رياض الأطفال بالمدارس
انتخابات النواب.. تقرير حقوقي: المشهد يشتعل في دوائر الإعادة مع اقتراب الحسم
توافد ملحوظ للناخبين في الإسماعيلية عقب إعادة فتح صناديق الاقتراع .. تفاصيل
مظهر غير لائق.. أمين الإفتاء يوضح حكم حلاقة القزع وشكله المنهي عنه شرعا
برلماني: المشاركة في الجولة الثانية للانتخابات تعكس وعي المواطنين
أخبار العالم

"الشيوخ الأمريكي" يقر مشروع قانون إلغاء عقوبات "قيصر" الصارمة على سوريا

أرشيفية
أرشيفية
محمود عبد القادر

صوت مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الأربعاء، لصالح المشروع النهائي لقانون موازنة وزارة الدفاع لعام 2026، والذي تضمن بندًا يقضي بإلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب ما يعرف بـ"قانون قيصر".

وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) أن مجلس الشيوخ أحال مشروع القانون إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتوقيع عليه، تمهيدًا لدخوله حيز التنفيذ، وذلك بعد نحو أسبوع من إقرار مجلس النواب الأمريكي لمشروع قانون موازنة الدفاع الوطني للعام نفسه.

وكان مجلسا الشيوخ والنواب قد توصلا إلى نسخة توافقية من قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2026، وهي وثيقة تشريعية سنوية شاملة تضم نحو 3000 صفحة، كشف عنها يوم الأحد الماضي، وتضمنت بندًا خاصًا بإلغاء عقوبات "قيصر" التي فُرضت عام 2019، في خطوة تُعد محورية لدعم مساعي إنعاش الاقتصاد السوري.

وبحسب الوثيقة، فإن إلغاء العقوبات مشروط بتقديم تقارير دورية من البيت الأبيض تُثبت التزام الحكومة السورية بمحاربة تنظيم "داعش"، وضمان حماية حقوق الأقليات الدينية والعرقية، وعدم القيام بأي أعمال عسكرية أحادية الجانب وغير مبررة ضد دول الجوار، بما في ذلك إسرائيل.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن خلال لقائه الأول بنظيره السوري أحمد الشرع في مايو الماضي بالمملكة العربية السعودية، عزمه رفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا، حيث قامت إدارته بتعليقها مؤقتًا، إلا أن الإلغاء النهائي لعقوبات "قيصر" كان يتطلب إقرار تشريع رسمي من الكونغرس.

ويُذكر أن الكونغرس الأمريكي أقر قانون "قيصر" في 11 ديسمبر 2019، مستهدفًا معاقبة أركان النظام السوري السابق برئاسة بشار الأسد، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب بحق المدنيين. ومن شأن إلغاء هذا القانون أن يفتح الباب أمام عودة الاستثمارات والمساعدات الأجنبية، بما يدعم جهود الإدارة السورية الجديدة في مرحلة ما بعد العقوبات.

