الأهلي يرفع عرضه لضم «بلعمري».. والرجاء يتمسك بـ800 ألف دولار
لضمان تدفق الغاز.. بريطانيا تعفي حقل «ظهر» المصري من العقوبات المفروضة على روسيا
رئيس اللجنة العامة بالمطرية يوضح حقيقة محاولة ناخب تقطيع أوراق الاقتراع
ميرتس: لولا الدعم العسكري الألماني لما كانت إسرائيل موجودة اليوم
كل 6 أشهر.. جمال شعبان يوجه نصيحة طبية لممارسي الرياضة
بدون إصابات .. السيطرة على حريق أعلى سطح عقار في الجمالية | صور
رئيس لجنة متابعة الانتخابات بشمال القاهرة يكشف حقيقة فيديو الدعاية لمرشح أمام اللجنة 10 بالمطرية
كثافات عالية من الركاب.. أحمد موسى: إقبال مُتزايد على وسائل النقل الصديقة للبيئة
«سايبر توفان» تزعم اختراق هاتف نفتالي بينيت.. صمت إسرائيلي حذر وتسريبات مُحتملة قد تكشف كواليس استخباراتية حساسة
لا أعرف كيف ألتزم في الصلاة؟.. أمين الإفتاء يكشف أمرين أساسيين للمواظبة على العبادة
استثمارات ضخمة بالمنطقة الاقتصادية وشائعات حول القطار الكهربائي.. موسى يوضح
ديني

ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة.. أمين الإفتاء: الهجرة غير الشرعية حرام شرعا

دار الإفتاء
دار الإفتاء
أحمد سعيد

أكد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بـ دار الإفتاء المصرية، أن ما يُعرف بالهجرة غير الشرعية أو الهجرة السرية أو غير القانونية أو غير النظامية، هي مسميات مختلفة لطريقة سفر واحدة، موضحًا أن اختلاف الأسماء لا يغير من حقيقة الفعل ولا من حكمه الشرعي، فكلها تشير إلى سفر يتم بمخالفة القوانين والأنظمة المعمول بها.

ما حكم الهجرة غير الشرعية؟

وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية، أن بعض الناس قد يتساءلون عن حكم هذا النوع من الهجرة، معتبرين أن الأرض كلها أرض الله، وأن الانتقال من بلد إلى بلد أمر طبيعي، وأن التعقيدات الإجرائية هي السبب في اللجوء لهذه الطرق، مشيرًا إلى أن الشريعة الإسلامية تنظر أولًا إلى الإنسان نفسه، باعتباره مخلوقًا مكرمًا، وأن الجسد أمانة من الله سبحانه وتعالى، وقد أمر الشرع بالمحافظة عليه وعدم تعريضه للخطر.

وشدد أمين الفتوى في دار الإفتاء على أن الهجرة غير الشرعية بهذه الصورة غير جائزة شرعًا، لما تتضمنه من تعريض النفس والجسد للهلاك، حيث إن السفر عبر طرق غير آمنة وغير سليمة قد يؤدي في كثير من الأحيان إلى الوفاة أو الغرق أو الوقوع في أخطار جسيمة، وهو ما يتعارض مع مقاصد الشريعة التي جاءت لحفظ النفس.

هل الهجرة غير الشرعية جائزة شرعا؟

واستدل أمين الفتوى في دار الإفتاء بقول الله سبحانه وتعالى: ﴿ولا تُلقوا بأيديكم إلى التهلكة﴾، موضحًا أن العلماء قرروا أن كل ما يؤدي إلى التهلكة، سواء في أمور الدين أو الدنيا، فهو محرم شرعًا، مؤكدًا أن حفظ النفس من أعظم المقاصد التي جاءت بها الشريعة الإسلامية، ولا يجوز للإنسان أن يفرط فيها تحت أي مبرر.

وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء أن الالتزام بالقوانين المنظمة للسفر والإقامة لا يتعارض مع الشرع، بل يحقق مقصده في حفظ النفس وصون الكرامة الإنسانية، داعيًا الشباب إلى عدم الانسياق وراء أوهام الهجرة غير الشرعية، والبحث عن الطرق المشروعة والآمنة التي تحفظ الدين والنفس والإنسان.

الفنانة الراحلة نيفين مندور

طارت من فوق المقطورة.. محطات مأساوية في حياة نيفين مندور قبل وفاتها

نيفين مندور

كانت زوجة تانية بعد حب 23 سنة.. من هو زوج نيفين مندور؟

سقوط امطار

شتاء شديد البردوة.. الأرصاد تحذر سحب ممطرة علي هذه المناطق

وفاة نيفين مندور

مالقتش حد ينقذها.. اللحظات الأخيرة في حياة نيفين مندور بالشقة المحروقة

الفنانة نيفين مندور

أسرة الفنانة الراحلة نيفين مندور تكشف تفاصيل أيامها الأخيرة: لا يوجد خلافات نهائيًا

المتهمان

رشاوى إنتخابية فى حدائق القبة.. القبض على أنصار مرشح لمجلس النواب

أحمد عبدالرؤوف

3 خناقات لـ أحمد عبدالرؤوف مع نجوم الزمالك | الأسماء مفاجأة

بعد وفاة نيفين مندور.. كيف تتفادى نشوب حريق بشقتك

بعد وفاة نيفين مندور.. كيف تتفادى نشوب حريق بشقتك

نتنياهو : نواصل استخراج الغاز واقتصادنا ضمن الأفضل عالمياً

نتنياهو: نواصل استخراج الغاز واقتصاد إسرائيل ضمن الأفضل عالميا

لماذا سيكون 2026 عام الهروب من "زيف" الذكاء الاصطناعي؟

لماذا سيكون 2026 عام الهروب من "زيف" الذكاء الاصطناعي؟

الرياض تستعد لمواجهة تقلبات جوية حادة

عواصف رعدية وأمطار غزيرة تضرب الرياض غداً

مي عز الدين تبرز إنوثتها في آخر ظهور لها

\ مى عز الدين تبرز انوثتها فى اخر ظهور لها
\ مى عز الدين تبرز انوثتها فى اخر ظهور لها
\ مى عز الدين تبرز انوثتها فى اخر ظهور لها

صلاح عبد الله وأحمد رزق.. عزاء شقيقة الزعيم عادل إمام| صور

صلاح عبد الله
صلاح عبد الله
صلاح عبد الله

كانت زوجة تانية بعد حب 23 سنة.. من هو زوج نيفين مندور؟

نيفين مندور
نيفين مندور
نيفين مندور

مالقتش حد ينقذها.. اللحظات الأخيرة في حياة نيفين مندور بالشقة المحروقة

وفاة نيفين مندور
وفاة نيفين مندور
وفاة نيفين مندور

المتهم

بيدفع رشاوى.. القبض على أحد أنصار مرشح بالإسماعيلية

المتهمان

القبض على المتهمين بالتعدي على والد زوجتيهما بسلاح أبيض في الدقهلية

وفاة فيحاء

شقتها اتحرقت.. كيف رحلت الفنانة نيفين مندور بطلة فيلم اللي بالي بالك؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

المزيد