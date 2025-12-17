قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأهلي يرفع عرضه لضم «بلعمري».. والرجاء يتمسك بـ800 ألف دولار
لضمان تدفق الغاز.. بريطانيا تعفي حقل «ظهر» المصري من العقوبات المفروضة على روسيا
رئيس اللجنة العامة بالمطرية يوضح حقيقة محاولة ناخب تقطيع أوراق الاقتراع
ميرتس: لولا الدعم العسكري الألماني لما كانت إسرائيل موجودة اليوم
كل 6 أشهر.. جمال شعبان يوجه نصيحة طبية لممارسي الرياضة
بدون إصابات .. السيطرة على حريق أعلى سطح عقار في الجمالية | صور
رئيس لجنة متابعة الانتخابات بشمال القاهرة يكشف حقيقة فيديو الدعاية لمرشح أمام اللجنة 10 بالمطرية
كثافات عالية من الركاب.. أحمد موسى: إقبال مُتزايد على وسائل النقل الصديقة للبيئة
«سايبر توفان» تزعم اختراق هاتف نفتالي بينيت.. صمت إسرائيلي حذر وتسريبات مُحتملة قد تكشف كواليس استخباراتية حساسة
لا أعرف كيف ألتزم في الصلاة؟.. أمين الإفتاء يكشف أمرين أساسيين للمواظبة على العبادة
استثمارات ضخمة بالمنطقة الاقتصادية وشائعات حول القطار الكهربائي.. موسى يوضح
أخبار البلد

الوطنية للانتخابات: تلقينا 24 شكوى عبر الخط الساخن من تكدس باللجان وتوجيه ناخبين ورشوة

إسلام دياب

عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار أحمد بندارى، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، مؤتمرًا مساء اليوم الأربعاء لمتابعة التصويت بجولة الإعادة بـ55 دائرة بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، داخل مصر.

وقال  المستشار أحمد بنداري أن غرفة عمليات الهيئة الوطنية تلقت من خلال الخط الساخن 19826 ومن خلال التواصل مع الأحزاب السياسية ووصلت عدد الشكاوى من الخط الساخن 24 شكوى تمثلت في 8 شكاوى ازدحام وتكدس في اللجان الانتخابية وتم حلها بالدفع بأعضاء من الهيئات القضائية والجهاز الإدارى لسحب الكثافات و9 شكاوى بتوجيه الناخبين وتم التعامل معها بتوجه أعضاء اللجان العامة والتأكد من عدم صحتها و6 شكاوى بعدم السماح للمندوبين بالتواجد داخل اللجان الفرعية وتم التعامل معها بالسماح لهم بالتواجد بعد التأكد من كونهم المسجلين لدى الهيئة الوطنية للانتخابات وشكوى واحدة برشوة انتخابية وتم إبلاغ غرفة عمليات وزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات القانونية وإحالتها للنيابة العامة حال ثبوتها.

وقال المستشار أحمد بندارى في بداية المؤتمر: «ومع نهاية اليوم الانتخابى تبقى كلمة لاتزال الفرصة سانحة أمام الناخبين الذين لم يدلوا بأصواتهم غدًا الخميس يومًا كاملًا وفرصة جديدة للمشاركة والاقتراع أدعو الناخبين في 55 دائرة انتخابية في 13 محافظة، أنتم أيها الناخبون الأساس في أي استحقاق انتخابى إن المشاركة في الانتخابات البرلمانية هي أساس ترسيخ ثافة العمل الديمقراطى وهى التي تذكر المرشحين جميعا أن الناخب هو الأصل والأساس والمقصد وأن العمل الجاد والمخلص من أجل مصالح الشعب هو بطاقة الاعتماد الوحيدة الت يدخل من خلالها المرشح إلى المجلس النيابى». 

المؤتمر الأول صباحًا 

قال المستشار أحمد بندارى في بداية المؤتمر: «أود أن أتوجه في مستهل هذا اليوم برسالة إلى جموع الناخبين في عموم مصر رجالًا ونساءًا.. شوخًا وشبابًا ألا تفرطوا في واحد من أهم حقوقكم التي كفلها لكم الدستور والقانون ألا وهو حق التصويت والاقتراع وأن تكونوا على يقين أن الاختيار والاقتراع النابع من إرادة حرة هو أساس الممارسة الديمقراطية السليمة بقيامها وإرجراءاتها وألا تسمحوا لأى شخص أو جهة بالتأثير على إرادتكم في الانتخاب وتأكدوا أن من يلجأ إلى تلك الممارسات لن يكون صوتًا مغبرًا عن الشعب ومصالحه وقضاياه وهمومه وأخيرا أن تكونوا على يقين أننا في الهيئة الوطنية للانتخابات نعمل من أجل هدف واحد هو حماية الاقتراع وإرادة الناخبين الحقيقية».

واستعرض بندارى مستجدات اليوم الأول من التصويت من خلال التواصل مع رؤساء لجان المتابعة في المحافظات وأكد المستشار أسامة شمردل رئيس لجمنة المتابعة بشمال القاهرة انتظام العملية الانتخافية بكافة اللجان وتأخر اللجنة رقم 44 دائرة المطرية عن موعد الفتح ربع ساعة، واعتذار موظف بلجنة رقم 2 بالمطرية وتم الدفع بموظف آخر من الاحتياطيين.

وأضاف المستشار أحمد طلبة رئيس لجنة المتابعة بجنوب القاهرة بانتظام العملية الانتخابية بكافة الدوائر وتأخر اللجنة رقم 23 بالبساتين لصعوبة الوصول من قبل المستشارة رئيسة اللجنة إليها، وأوضح المستشار مؤمن سالمان رئيس لجنة المتابعة بمحافظة الغربية بانتظام العملية الانتخابية في 642 لجنة فرعية وتأخر اللجنة رقم 99 السنطة عن موعد الفتح 50 دقيقة.

وأكد المستشار خالد ممدوح رئيس لجنة المتابعة بمحافظة القليوبية انتظام العملية الانتخابية في 397 لجنة فرعية، وتأخر اللجنة رقم 59 طوخ عن موعد الفتح 50 دقيقة بسبب المزلقان، وأشار المستشار عماد عبد الحميد رئيس لجنة المتابعة بمحافظة الدقهلية تأخر اللجنة رقم 12 ميت غمر واللجنة 102 تميد الأمديد عن الفتح دقائق، وأكد المستشار هشام عبد المجيد رئيس لجنة المتابعة في بورسعيد انتظام العملية الانتخابية وفتح جميع اللجان الفرعية في موعدها المحدد وأوضح المستشار إبراهيم أبو زهرة رئيس لجنة المتابعة بمحافظة المنوفية بانتظام سير العملية الانتخابية في 541 لجنة فرعية وتأخر اللجنة 16 منوف 20 دقيقة عن موعد الفتح بسبب عطل في الطريق.

وأضاف المستشار أحمد أبو عمرة رئيس لجنة المتابعة بمحافظة الإسماعيلية وتأخر اللجنتين 13 و14 التل الكبير 20 دقيقة لهطول الأمطار، وأشار المستشار محمد قمرة رئيس لجنة المتابعة بمحافظة دمياط بانتظام التصويت في 93 لجنة فرعية وتأخر لجنة بسبب اكتشاف رئيس اللجنة عدم وجود نموذج 7 ن بحقيبته وتم التواصل مع مديرية الأمن وتم طباعة الكشف وبدأت اللجنة الساعة العاشرة، وأشار المستشار شفيق الجنك رئيس لجنة المتابعة في كفر الشيخ بانتظام التصويت في 527 لجنة فرعية وتأخر لجنة 55 بالدائرة الثانية لتعرض رئيس اللجنة لحادث وفتحت في الساعة العاشرة و5 دقائق ولم يؤثر على العملية الانتخابية.    

الهيئة الوطنية للانتخابات انتخابات مجلس النواب انتخابات مجلس النواب 2025 انتخابات مجلس النواب

\ مى عز الدين تبرز انوثتها فى اخر ظهور لها
صلاح عبد الله
نيفين مندور
وفاة نيفين مندور
